Германский МИД предостерег граждан страны от поездок в Крым

МИД ФРГ предупредил граждан страны не совершать поездок в Крым.
"Согласно международному праву Крым принадлежит Украине, но сейчас полуостров фактически находится под контролем России. С июня 2015 года для поездки в Крым необходимо получение разрешения от компетентных украинских органов, которое предоставляется для особых случаев, но не для туристических поездок", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.
Германский МИД отмечает, что въезд в Крым с территории России представляет собой нарушение украинских законов. При этом ведомство напомнило, что движение "морского транспорта ограничено из-за закрытия в Крыму портов для третьих стран".
Наряду с этим МИД ФРГ призвал граждан Германии воздержаться от поездок в некоторые населенные пункты Донецкой и Луганской областей Украины.
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