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Дальнее зарубежье 29.03.2017 17:00

Германский МИД предостерег граждан страны от поездок в Крым

МИД ФРГ предупредил граждан страны не совершать поездок в Крым.

"Согласно международному праву Крым принадлежит Украине, но сейчас полуостров фактически находится под контролем России. С июня 2015 года для поездки в Крым необходимо получение разрешения от компетентных украинских органов, которое предоставляется для особых случаев, но не для туристических поездок", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Германский МИД отмечает, что въезд в Крым с территории России представляет собой нарушение украинских законов. При этом ведомство напомнило, что движение "морского транспорта ограничено из-за закрытия в Крыму портов для третьих стран".

Наряду с этим МИД ФРГ призвал граждан Германии воздержаться от поездок в некоторые населенные пункты Донецкой и Луганской областей Украины.

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Тэги: ФРГ, МИД, КРЫМ, ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]