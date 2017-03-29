Германский МИД предостерег граждан страны от поездок в Крым

МИД ФРГ предупредил граждан страны не совершать поездок в Крым.

"Согласно международному праву Крым принадлежит Украине, но сейчас полуостров фактически находится под контролем России. С июня 2015 года для поездки в Крым необходимо получение разрешения от компетентных украинских органов, которое предоставляется для особых случаев, но не для туристических поездок", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Германский МИД отмечает, что въезд в Крым с территории России представляет собой нарушение украинских законов. При этом ведомство напомнило, что движение "морского транспорта ограничено из-за закрытия в Крыму портов для третьих стран".

Наряду с этим МИД ФРГ призвал граждан Германии воздержаться от поездок в некоторые населенные пункты Донецкой и Луганской областей Украины.