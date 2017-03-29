Курс манат/доллар на 30 марта - 1,7238 AZN/$1

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 30 марта установил на уровне 1,7238 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

На 29 марта курс составлял 1,722 AZN/$1.

А.Азизов