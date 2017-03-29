BP-Azerbaijan во II полугодии 2018г начнет экспорт газа в Турцию в рамках Стадии-2 разработки Шах-Дениз – Биррелл

Компания BP-Azerbaijan планирует в конце 2017 года пустить первый газ в систему экспорта газа, строящуюся в рамках Стадии -2 разработки месторождения Шах-Дениз, сообщил журналистам в среду региональный президент BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гордон Биррелл.

"В настоящее время в рамках реализации Стадии-2 выполнено более 90% запланированных работ. В конце 2017 года мы начнем подавать газ в систему для ее проверки с тем, чтобы во второй половине 2018 года уже начать экспорт газа в Турцию в рамках Стадии-2 разработки месторождения Шах-Дениз ", - сказал Г.Биррелл.

По его словам, затем после завершения строительства Транс-Адриатического газопровода, в 2020 году начнется экспорт газа с месторождения Шах-Дениз в Европу.

По словам Г.Биррела, в рамках Стадии-2 уже пробурены 12 опережающих скважин. "Этого достаточно, чтобы начать добычу и экспорт газа с месторождения Шах-Дениз в рамках Стадии-2 его разработки. В целом, в рамках реализации Стадии-2 расходы BP-Azerbaijan и ее партнеров по этому проекту составили $15 млрд", - заявил Г.Биррелл.

Он также отметил, что консорциум Шах-Дениз доволен ходом реализации работ по проекту Стадия-2. "Работы ведутся с опережением графика и с существенным снижением расходов от утвержденного бюджета. Мы будем стремиться к тому, чтобы в целом затраты в рамках этого проекта были ниже суммы, которая была утверждена при принятии инвестиционного решения по данному проекту", - отметил Г.Биррелл.

Контракт на разработку месторождения "Шах-Дениз" был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Участниками проекта "Шах-Дениз" также являются: BP (оператор, 28,8%), ГНКАР (16,7%), Petronas (15.5%), "ЛУКОЙЛ" (10%), NICO (10%) и TPAO (19%).

Акционеры консорциума «Шах-Дениз» 17 декабря 2013 года подписали в Баку окончательное инвестиционное решение по Стадии-2 разработки этого месторождения.

Проект Стадия-2 предусматривает строительство двух платформ, бурение 26 подводных скважин, прокладку 500-километровых подводных трубопроводов на глубине 550 метров, расширение Сангачальского терминала, расширение пропускной способности Южно-Кавказской трубопроводной магистрали (Баку-Тбилиси-Эрзерум ИФ) для поставок дополнительных 16 млрд кубометров и строительство 4000 км трубопроводов для доставки азербайджанского газа в Европу.

Стоимость «Стадии-2» оценивается в $23,8 млрд. Годовой объем добычи в рамках «Стадии-2» составит 16 млрд кубометров в год, из которых 10 млрд будет направляться в Европу, 6 млрд в западные регионы Турции.

Н.Аббасова