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ТЭК 29.03.2017 17:16

Мировые запасы нефти превышают средние 5-летние значения на 280-300 млн барр. - Новак

Мировые запасы нефти на текущий момент превышают средние пятилетние значения на 280-300 млн баррелей, заявил глава Минэнерго России Александр Новак в интервью "России 24" (ВГТРК).

"Запасы нефти на сегодняшний день в точки зрения пятилетнего среднего значения значительно превышают примерно на 280-300 млн баррелей. Это основной показатель, который влияет на балансировку рынка", - сказал он.

Однако, по словам министра, ситуация с запасами постепенно улучшается. "Сейчас идет постепенная балансировка рынка. Даже несмотря на то, что зимой спрос на нефть гораздо ниже чем летом, примерно на 2 млн баррелей нефти в сутки. Мы видим, что запасы, которые обычно повышаются до конца апреля, сегодня к концу марта прирастают в гораздо меньшем объеме. Возможно, что мы пояс экватора должны в ближайшее время пройти", - отметил А.Новак.

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Тэги: РОССИЯ, МИНЭНЕРГО, НЕФТЬ, ЗАПАСЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]