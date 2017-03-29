Мировые запасы нефти превышают средние 5-летние значения на 280-300 млн барр. - Новак

Мировые запасы нефти на текущий момент превышают средние пятилетние значения на 280-300 млн баррелей, заявил глава Минэнерго России Александр Новак в интервью "России 24" (ВГТРК).

"Запасы нефти на сегодняшний день в точки зрения пятилетнего среднего значения значительно превышают примерно на 280-300 млн баррелей. Это основной показатель, который влияет на балансировку рынка", - сказал он.

Однако, по словам министра, ситуация с запасами постепенно улучшается. "Сейчас идет постепенная балансировка рынка. Даже несмотря на то, что зимой спрос на нефть гораздо ниже чем летом, примерно на 2 млн баррелей нефти в сутки. Мы видим, что запасы, которые обычно повышаются до конца апреля, сегодня к концу марта прирастают в гораздо меньшем объеме. Возможно, что мы пояс экватора должны в ближайшее время пройти", - отметил А.Новак.