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СНГ 29.03.2017 19:01

На Украине усиливается охрана иностранных посольств и консульств

Национальная гвардия Украины заявила, что приняла меры по усилению безопасности иностранных диппредставительств, консульских учреждений и представительств международных организаций.

Это сделано во исполнение поручения президента Украины Петра Порошенко после инцидента с обстрелом генконсульства Польши в Луцке.

"Национальная гвардия совместно с подразделениями Национальной полиции увеличила количество нарядов, которые несут службу на маршрутах, расположенных вблизи дипломатических объектов", - говорится в заявлении пресс-службы Нацгвардии Украины, обнародованном в среду днем.

Также в пресс-службе информируют, что в воинских частях Нацгвардии приведены в готовность резервы, которые оказывают помощь подразделениям охраны дипломатических представительств, консульских учреждений иностранных государств и представительств международных организаций на Украине.

"Основные усилия личного состава, привлекаемого к охране объектов, направлены на предупреждение и пресечение возможных террористических угроз, противоправных действий, нарушений общественного порядка возле дипломатических представительств", - отметили в ведомстве.

В ночь на 29 марта неизвестные обстреляли помещение генерального консульства Польши в Луцке, стреляли с улицы с заднего двора и попали в окно последнего этажа. На момент взрыва в помещении никого не было, поэтому никто не пострадал. Возбуждено уголовное производство по статье "теракт".

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил возмущение провокацией против генерального консульства Польши.

В связи с инцидентом в польский МИД был вызван посол Украины в Польше Андрей Дещица. А представительство Польши в Киеве вручит ноту протеста украинскому МИД.

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Тэги: УКРАИНА, ДИППРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА, ОХРАНА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]