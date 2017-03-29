На Украине усиливается охрана иностранных посольств и консульств

Национальная гвардия Украины заявила, что приняла меры по усилению безопасности иностранных диппредставительств, консульских учреждений и представительств международных организаций.
Это сделано во исполнение поручения президента Украины Петра Порошенко после инцидента с обстрелом генконсульства Польши в Луцке.
"Национальная гвардия совместно с подразделениями Национальной полиции увеличила количество нарядов, которые несут службу на маршрутах, расположенных вблизи дипломатических объектов", - говорится в заявлении пресс-службы Нацгвардии Украины, обнародованном в среду днем.
Также в пресс-службе информируют, что в воинских частях Нацгвардии приведены в готовность резервы, которые оказывают помощь подразделениям охраны дипломатических представительств, консульских учреждений иностранных государств и представительств международных организаций на Украине.
"Основные усилия личного состава, привлекаемого к охране объектов, направлены на предупреждение и пресечение возможных террористических угроз, противоправных действий, нарушений общественного порядка возле дипломатических представительств", - отметили в ведомстве.
В ночь на 29 марта неизвестные обстреляли помещение генерального консульства Польши в Луцке, стреляли с улицы с заднего двора и попали в окно последнего этажа. На момент взрыва в помещении никого не было, поэтому никто не пострадал. Возбуждено уголовное производство по статье "теракт".
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил возмущение провокацией против генерального консульства Польши.
В связи с инцидентом в польский МИД был вызван посол Украины в Польше Андрей Дещица. А представительство Польши в Киеве вручит ноту протеста украинскому МИД.
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