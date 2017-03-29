Лукашенко намерен 3 апреля обсудить с Путиным работу по устранению изъятий и ограничений в ЕАЭС, сообщил белорусский вице-премьер

Работу по устранению изъятий и ограничений в ЕАЭС планирует обсудить 3 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным, сообщило госагентство БелТА со ссылкой на слова заместителя премьер-министра Беларуси Владимира Семашко.
"Не могу констатировать, что все благоприятно и все движется в нужном направлении. Поэтому тема единого рынка без всяких изъятий, исключений, а тем более неправильных действий на этом рынке будет обсуждаться 3 апреля на уровне глав государств. Это одна из серьезных тем, как нам все-таки создать более благоприятные рынки без всякой дискриминации в рамках Евразийского экономического союза", - сказал В.Семашко.
Вице-премьер констатировал, что Россия остается основным торговым рынком для Беларуси.
"Для нас чрезвычайно важно, чтобы мы могли продавать продукцию в Россию, это один из основных мотивов при нашем вступлении в Евразийский экономический союз. Мы вступали ради создания единого рынка внутри союза и равных условий хозяйствования в разных сферах, в том числе в энергетике", - отметил В.Семашко.
Посредники карабахского урегулирования выразили озабоченность в связи с инцидентами на линии соприкосновения войск
Баку призвал осудить в ПА ОБСЕ военные учения ВС Армении на оккупированных территориях Азербайджана
Президент Алиев приглашен с визитом в Чехию в 2018 году – посол в Азербайджане
Делегация Ирана в РФ не обсуждала продление соглашения сокращения добычи в рамках ОПЕК и не-ОПЕК - Новак
Чехия готова к реализации с Азербайджаном совместных проектов в сфере АПК – посол в Баку
BP-Azerbaijan планирует стабилизировать добычу нефти на АЧГ за счет эффективности бурения - Биррелл
Аэропорт Мадейры переименовали в честь футболиста Роналду
Министр образования, молодежи и спорта Чехии в июне совершит визит в Азербайджан – посол в Баку
Ежедневно праздничные мероприятия на Новруз посещали 50-60 тыс. человек – министр культуры и туризма Азербайджана
Чешский архитектор осмотрела здание школы в Шамахинском районе, которое будет реконструировано Чехией
Президент Алиев открыл ряд объектов в Саатлинском районе
Президент Азербайджана открыл новую подстанцию и автодорогу в Саатлинском районе
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»