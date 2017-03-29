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СНГ 29.03.2017 19:18

Лукашенко намерен 3 апреля обсудить с Путиным работу по устранению изъятий и ограничений в ЕАЭС, сообщил белорусский вице-премьер

Работу по устранению изъятий и ограничений в ЕАЭС планирует обсудить 3 апреля президент Белоруссии Александр Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным, сообщило госагентство БелТА со ссылкой на слова заместителя премьер-министра Беларуси Владимира Семашко.

"Не могу констатировать, что все благоприятно и все движется в нужном направлении. Поэтому тема единого рынка без всяких изъятий, исключений, а тем более неправильных действий на этом рынке будет обсуждаться 3 апреля на уровне глав государств. Это одна из серьезных тем, как нам все-таки создать более благоприятные рынки без всякой дискриминации в рамках Евразийского экономического союза", - сказал В.Семашко.

Вице-премьер констатировал, что Россия остается основным торговым рынком для Беларуси.

"Для нас чрезвычайно важно, чтобы мы могли продавать продукцию в Россию, это один из основных мотивов при нашем вступлении в Евразийский экономический союз. Мы вступали ради создания единого рынка внутри союза и равных условий хозяйствования в разных сферах, в том числе в энергетике", - отметил В.Семашко.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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