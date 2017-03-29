Президент Алиев приглашен с визитом в Чехию в 2018 году – посол в Азербайджане

Президент Милош Земан пригласил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева совершить в 2018 году официальный визит в Чехию, сообщил чешский посол в Баку Витезслав Пивонька.
«Я передал президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву официальное приглашение от Милоша Земана совершить визит в Чехию в 2018 году», - сказал В.Пивонька агентству «Интерфакс-Азербайджан».
Ф.Исазаде
Делегация Ирана в РФ не обсуждала продление соглашения сокращения добычи в рамках ОПЕК и не-ОПЕК - Новак
Чехия готова к реализации с Азербайджаном совместных проектов в сфере АПК – посол в Баку
BP-Azerbaijan планирует стабилизировать добычу нефти на АЧГ за счет эффективности бурения - Биррелл
Аэропорт Мадейры переименовали в честь футболиста Роналду
Министр образования, молодежи и спорта Чехии в июне совершит визит в Азербайджан – посол в Баку
Ежедневно праздничные мероприятия на Новруз посещали 50-60 тыс. человек – министр культуры и туризма Азербайджана
Чешский архитектор осмотрела здание школы в Шамахинском районе, которое будет реконструировано Чехией
Президент Алиев открыл ряд объектов в Саатлинском районе
Президент Азербайджана открыл новую подстанцию и автодорогу в Саатлинском районе
Киев хочет похоронить Минские соглашения, вынудить другую сторону конфликта первыми оказаться от их выполнения - Лавров
Британский экс-премьер Кэмерон называет недопустимым уровень коррупции на Украине
Американский генерал допустил поставки Россией оружия талибам
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»