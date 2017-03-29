Президент Алиев приглашен с визитом в Чехию в 2018 году – посол в Азербайджане

Президент Милош Земан пригласил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева совершить в 2018 году официальный визит в Чехию, сообщил чешский посол в Баку Витезслав Пивонька.

«Я передал президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву официальное приглашение от Милоша Земана совершить визит в Чехию в 2018 году», - сказал В.Пивонька агентству «Интерфакс-Азербайджан».

Ф.Исазаде