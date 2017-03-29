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ТЭК 29.03.2017 17:33

BP-Azerbaijan планирует стабилизировать добычу нефти на АЧГ за счет эффективности бурения - Биррелл

Компания BP-Azerbaijan планирует осуществить ряд работ для стабилизации добычи нефти с блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли, заявил региональный президент BP в Азербайджане, Грузии и Турции Гордон Биррелл журналистам в среду.

"Сохранение стабильного уровня добычи на блоке АЧГ является нашей основной задачей. Для этого планируем, во-первых, добиться высоких показателей бурения. У нас 7 буровых установок на платформах на блоке АЧГ. С их помощью мы хотим добиться очень высоких, эффективных и оперативных показателей по бурению скважин, чтобы быстрее добраться до пластов и начать с них добычу нефти", - отметил он.

По его словам, также компания планирует обеспечить бесперебойную и надежную работу объектов по добыче нефти. "Суть этих планов заключается в том, чтобы работа платформ не подвергалась внеплановой остановке, а они работали постоянно", - заявил Г.Биррелл.

Третьим направлением по стабилизации добычи нефти будет привлечение лучших специалистов в Азербайджан для реализации этих планов.

Г.Биррелл также сообщил, что компания удовлетворена показателями по добыче нефти и газа с блока Азери-Чираг-Гюнешли и с месторождения Шах-Дениз. В 2016 году среднесуточная добыча с АЧГ превысила 630 тыс. баррелей нефти, с месторождения Шах- Дениз - 1,3 млрд кубофутов газа и 55 тыс. баррелей конденсата.

Он также сообщил, что компания отказалась от ежедневного сжигания газа на факелах платформах АЧГ и осуществляет эти операции только при необходимости в случае проведения профилактических работ или в целях безопасности.

Г.Биррелл добавил, что в 2017 году платформы на АЧГ для профилактических работ останавливаться не будут.

В 2016 году добыча нефти на блоке АЧГ составила 31,1 млн тонн, что на 0,6% ниже показателя 2015 года.

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года.

Участниками проекта «Азери-Чираг-Гюнешли» являются: британская BP (35,78%), американские Chevron – 11,27%, ExxonMobil (8,0006%), индийская ONGC Videsh Limited (2,72%), японские Inpex (10,96%), Itochu (4,3%), азербайджанская SOCAR (11,65%), норвежская Statoil (8,56%), турецкая TPAO (6,75%).

Н.Аббасова

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Тэги: АЧГ, ДОБЫЧА, СТАБИЛИЗАЦИЯ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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