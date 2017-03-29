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АПК 29.03.2017 17:36

Чехия готова к реализации с Азербайджаном совместных проектов в сфере АПК – посол в Баку

Председатель комитета по аграрной политике Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Эльдар Ибрагимов совершит в конце апреля визит в Чехию, сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" чешский посол в Баку Витезслав Пивонька.

«Делегация во главе с Э.Ибрагимовым совершит визит в Чехию в конце апреля 2017 года», - сказал В.Пивонька.

«Учитывая тот факт, что Азербайджан определил АПК приоритетной сферой развития, мы надеемся, что результатом этого сотрудничество будет реализация совместных проектов в этой области»,- добавил он.

Ф.Исазаде

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЧЕХИЯ, АПК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]