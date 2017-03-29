Чехия готова к реализации с Азербайджаном совместных проектов в сфере АПК – посол в Баку

Председатель комитета по аграрной политике Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Эльдар Ибрагимов совершит в конце апреля визит в Чехию, сообщил агентству "Интерфакс-Азербайджан" чешский посол в Баку Витезслав Пивонька.

«Делегация во главе с Э.Ибрагимовым совершит визит в Чехию в конце апреля 2017 года», - сказал В.Пивонька.

«Учитывая тот факт, что Азербайджан определил АПК приоритетной сферой развития, мы надеемся, что результатом этого сотрудничество будет реализация совместных проектов в этой области»,- добавил он.

Ф.Исазаде