Британии и ЕС в ходе Brexit следует выработать всеобъемлющее соглашение об особом партнерстве - Тереза Мэй

Великобритании и ЕС необходимо в ходе переговоров по Brexit согласовать условия особых отношений между Лондоном и Брюсселем, говорится в письме премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в адрес председателя Евросовета Дональда Туска.
"Нам следует работать над обеспечением всеобъемлющего соглашения. Мы хотим договориться о глубоком и особом партнерстве между Соединенным Королевством и ЕС, с учетом и экономического сотрудничества и сотрудничества в сфере безопасности", - говорится в письме.
В документе подчеркивается, что переговоры о будущих взаимоотношениях Великобритании и ЕС должны идти параллельно с переговорами непосредственно по Brexit.
В то же время Т.Мэй признала, что Brexit повлечет за собой непростые последствия для Великобритании.
"Мы также понимаем, что для Великобритании будут последствия при выходе из ЕС: мы знаем, что мы потеряем влияние на правила, которые влияют на европейскую экономику. Мы также знаем, что компаниям Соединенного Королевства, когда они будут вести дела в ЕС, придется действовать в соответствии с правилами, согласованными институтами, чьей частью мы более не являемся - так же как в том случае, когда компании Соединенного Королевства ведут дела на зарубежных рынках", - отмечается в послании.
При этом Т.Мэй написала, что процесс Brexit должен проходить так, чтобы "минимизировать дезорганизацию", и при сохранении максимальной определенности ситуации.
Премьер отметила, что из-за взаимосвязанности экономик Великобритании и ЕС сторонам необходимы "детальные технические переговоры" с целью выработки новых рамок экономических взаимоотношений "для поддержания честной и открытой торговой среды" и для выработки процедур урегулирования разногласий.
Отдельно в письме сделан упор на сохранение особых отношений между Великобританией и Республикой Ирландия - членом ЕС - и на важности поддержания мирного процесса в Северной Ирландии.
"Мы должны продолжать работать вместе для продвижения и защиты наших совместных европейских ценностей. Возможно, именно сейчас мир нуждается в либеральных демократических ценностях Европы, чем когда-либо еще", - говорится в документе.
Ранее представитель Великобритании в ЕС Тим Барроу передал Д.Туску послание о запуске Brexit, подписанное Т.Мэй, чем официально инициировал процедуру выхода Великобритании из Евросоюза.
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