Баку призвал осудить в ПА ОБСЕ военные учения ВС Армении на оккупированных территориях Азербайджана

Вице-спикер Милли Меджлиса (парламента), глава делегации Азербайджана в Парламентской Ассамблее ОБСЕ Бахар Мурадова обратилась с письмом к председателю организации Кристин Муттонен с призывом осудить проводимые со стороны Вооруженных сил Армении учения на оккупированных азербайджанских территориях.

«Международные организации, в том числе ОБСЕ и ПА ОБСЕ должны выразить единую позицию к грубому нарушению Ереваном базовых принципов межгосударственных отношений, отраженных в Итоговом Хельсинкском акте, и процессам, связанным с проведением ВС Армении военных учений на оккупированных территориях Азербайджана», - говорится в письме, которым располагает агентство «Интерфакс-Азербайджан».

Б.Мурадова выразила озабоченность азербайджанской стороны тем, что подобные действия Армении направлены на усиление своего военного присутствия на оккупированных территориях Азербайджана и на срыв переговорного процесса по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта в соответствии с принципами и нормами международного права.

«Госпожа Муттонен! Как вам известно, Армения в открытой форме укрепляет и расширяет свои военные позиции на оккупированных азербайджанских территориях, поставляет туда военное оборудование. Это является показателем незаконного использования силы армянской стороной против Азербайджана. Президент Армении Серж Саргсян 25 марта лично принял участие в завершающем этапе широкомасштабных учений, незаконно посетив оккупированные территории Азербайджана и «наградив отличившихся во время выполнения боевых заданий военнослужащих», - говорится в письме.

Вице-спикер выразила также озабоченность в связи с заявлением президента Армении о возможности использования против Азербайджана ЗРТК «Искандер», что, по ее словам, говорит "о незаинтересованности Еревана в мирном разрешении армяно-азербайджанского конфликта".

«Понятно, что президент Армении, таким образом, пытается заработать дополнительные голоса для победы возглавляемой им партии на предстоящих парламентских выборах и обеспечить себе руководство страной после марта 2018 года. Таким образом, он пытается уйти от ответственности за участие в преступлениях против человечности», - отметила Б.Мурадова.

Р.Бабаев