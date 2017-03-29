Посредники карабахского урегулирования выразили озабоченность в связи с инцидентами на линии соприкосновения войск

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ выражают глубокую озабоченность в связи с недавними инцидентами на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск и призывают конфликтующие стороны отказаться от использования военной риторики.
«Во время состоявшихся в рамках визита в регион переговоров сопредседатели выразили озабоченность в связи с недавними инцидентами на линии соприкосновения и призвали конфликтующие стороны умерить военную риторику и отказаться от подобных действий. Президенты (Азербайджана и Армении – ИФ-Аз) высказали свои позиции по предложениям сопредседателей, касающихся усиления режима прекращения огня и избежания дальнейшей эскалации боевых действий, в особенности, в свете праздников Новруз и Пасха», - сказано в заявлении сопредседателей Минской группы по итогам визита в регион, опубликованном на официальном сайте ОБСЕ.
В документе отмечается, что президенты Азербайджана и Армении выразили свою приверженность продолжению переговорного процесса, нацеленного на достижение политического решения.
Сопредседатели на встречах со сторонами армяно-азербайджанского конфликта отметили важность продолжения поддержки миссии личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика и ее расширения.
Посредники переговорного процесса подчеркнули, что уважение к режиму прекращения огня крайне важно для формирования атмосферы доверия на дальнейших переговорах.
В документе говорится, что сопредседатели готовятся в ближайшее время посетить Вену с целью информирования членов Минской группы ОБСЕ об итогах визита.
А.Ахундов, Р.Бабаев
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