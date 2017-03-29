Лавров рассчитывает, что военным РФ и США удастся добиться координации действий в борьбе с террористами в Сирии

Москва рассчитывает, что военным РФ и США в рамках контактов удастся договориться о создании механизма координации действий для борьбы с ИГИЛ и "Джабхат ан-Нусрой" в Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Вы наверняка слышали о том, что начальник Генерального штаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов встречался с генералом Джозефом Данфордом. Как минимум дважды они также говорили по телефону", - сказал он в интервью журналу "Национальный интерес".
"Думаю, что если им удастся договориться о чем-то большем, чем механизм устранения конфликтных ситуаций (я бы не хотел забегать вперед), то это будет добрым знаком, свидетельствующим о том, что мы действительно способны сделать все необходимое для того, чтобы все, кто противостоит ИГИЛ и "Джабхат ан-Нусре" на месте, координировали свои действия", - сказал он.
"Если не под единым командованием - полагаю, что это невозможно, то скоординированно", - отметил российский министр.
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