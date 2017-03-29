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СНГ 29.03.2017 19:46

Лавров рассчитывает, что военным РФ и США удастся добиться координации действий в борьбе с террористами в Сирии

Москва рассчитывает, что военным РФ и США в рамках контактов удастся договориться о создании механизма координации действий для борьбы с ИГИЛ и "Джабхат ан-Нусрой" в Сирии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Вы наверняка слышали о том, что начальник Генерального штаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов встречался с генералом Джозефом Данфордом. Как минимум дважды они также говорили по телефону", - сказал он в интервью журналу "Национальный интерес".

"Думаю, что если им удастся договориться о чем-то большем, чем механизм устранения конфликтных ситуаций (я бы не хотел забегать вперед), то это будет добрым знаком, свидетельствующим о том, что мы действительно способны сделать все необходимое для того, чтобы все, кто противостоит ИГИЛ и "Джабхат ан-Нусре" на месте, координировали свои действия", - сказал он.

"Если не под единым командованием - полагаю, что это невозможно, то скоординированно", - отметил российский министр.

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Тэги: РОССИЯ, США, СИРИЯ, КООРДИНАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]