Делегация Ирана в РФ не обсуждала продление соглашения сокращения добычи в рамках ОПЕК и не-ОПЕК - Новак

Делегация Ирана во время визита в РФ не обсуждала с российскими коллегами продление соглашения по сокращению добычи в рамках ОПЕК и не-ОПЕК, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
"Нет, это не обсуждали. Обсуждали торгово-экономическое сотрудничество", - сказал он.
Как сообщалось, делегация Ирана во главе с президентом этой страны Хасаном Рухани посетила Москву 27-28 марта, в рамках визита состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и его иранского коллеги, а также встречи чиновников и представителей бизнеса обеих стран.
Как сообщалось, страны ОПЕК и не-ОПЕК договорились сокращать добычу нефти в течение первого полугодия 2017 года для стабилизации нефтяного рынка. Страны ОПЕК должны сократить ее на 1,2 млн баррелей в сутки, страны не-ОПЕК - на 558 тыс. баррелей в сутки, из которых 300 тыс. баррелей в сутки приходится на Россию. Данное соглашение может быть продлено еще на полгода.
По словам А.Новака, ОПЕК в апреле подготовит анализ текущей ситуации на рынке нефти, на основании которого каждый из участников соглашения подготовит и пришлет в секретариат свою позицию по данному вопросу.
Окончательное решение продлевать или нет соглашение будет подготовлено на следующем заседании министерского комитета по мониторингу добычи 25 мая.
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