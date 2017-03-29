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ТЭК 29.03.2017 20:02

Делегация Ирана в РФ не обсуждала продление соглашения сокращения добычи в рамках ОПЕК и не-ОПЕК - Новак

Делегация Ирана во время визита в РФ не обсуждала с российскими коллегами продление соглашения по сокращению добычи в рамках ОПЕК и не-ОПЕК, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Нет, это не обсуждали. Обсуждали торгово-экономическое сотрудничество", - сказал он.

Как сообщалось, делегация Ирана во главе с президентом этой страны Хасаном Рухани посетила Москву 27-28 марта, в рамках визита состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и его иранского коллеги, а также встречи чиновников и представителей бизнеса обеих стран.

Как сообщалось, страны ОПЕК и не-ОПЕК договорились сокращать добычу нефти в течение первого полугодия 2017 года для стабилизации нефтяного рынка. Страны ОПЕК должны сократить ее на 1,2 млн баррелей в сутки, страны не-ОПЕК - на 558 тыс. баррелей в сутки, из которых 300 тыс. баррелей в сутки приходится на Россию. Данное соглашение может быть продлено еще на полгода.

По словам А.Новака, ОПЕК в апреле подготовит анализ текущей ситуации на рынке нефти, на основании которого каждый из участников соглашения подготовит и пришлет в секретариат свою позицию по данному вопросу.

Окончательное решение продлевать или нет соглашение будет подготовлено на следующем заседании министерского комитета по мониторингу добычи 25 мая.

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Тэги: РОССИЯ, ИРАН, СОТРУДНИЧЕСТВО, ТЕМЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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