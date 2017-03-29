В Вашингтоне женщина попыталась протаранить полицейскую машину близ Капитолия

В Вашингтоне задержали женщину, попытавшуюся протаранить автомобиль полиции неподалеку от Ботанического сада и Капитолия, сообщает в среду телеканал "Эй-би-си ньюс".
По данным телеканала, сначала возле здания Капитолия раздались выстрелы. Полиция на них среагировала и направилась к месту инцидента. Один из водителей направил свой автомобиль на полицейскую машину, а затем на сотрудников полиции, находившихся на улице.
Нападавшей оказалась женщина, ее задержали. Ни один из полицейских не пострадал.
По словам представителя полиции, это происшествие не связано с терроризмом.
"Природа этого инцидента криминальная, но он не связан с терроризмом", - заявила представитель полиции Маргарита Михайлова.
К расследованию инцидента подключится ФБР.
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