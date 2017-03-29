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Дальнее зарубежье 29.03.2017 20:18

В Вашингтоне женщина попыталась протаранить полицейскую машину близ Капитолия

В Вашингтоне задержали женщину, попытавшуюся протаранить автомобиль полиции неподалеку от Ботанического сада и Капитолия, сообщает в среду телеканал "Эй-би-си ньюс".

По данным телеканала, сначала возле здания Капитолия раздались выстрелы. Полиция на них среагировала и направилась к месту инцидента. Один из водителей направил свой автомобиль на полицейскую машину, а затем на сотрудников полиции, находившихся на улице.

Нападавшей оказалась женщина, ее задержали. Ни один из полицейских не пострадал.

По словам представителя полиции, это происшествие не связано с терроризмом.

"Природа этого инцидента криминальная, но он не связан с терроризмом", - заявила представитель полиции Маргарита Михайлова.

К расследованию инцидента подключится ФБР.

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Тэги: США, СТОЛИЦА, ПОЛИЦИЯ, ИНЦИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]