МИД Украины передана польская нота о расследовании нападения на генконсульство в Луцке

МИД Украины получил ноту посольства Польши в Киеве относительно расследования обстрела польского генконсульства в Луцке и привлечения виновных к ответственности.

"Действительно, МИД получил ноту, в которой выражается обеспокоенность обстрелом генконсульства Польши в Луцке из гранатомета", - сказала представитель МИД Марьяна Беца агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

По ее словам, посольство обратилось к МИД с просьбой способствовать надлежащему расследованию, поиску и привлечению к ответственности виновных, а также обеспечению усиленной охраны дипломатических учреждений Польши на Украине.

М.Беца также сообщила, что консульские учреждения Польши на Украине в среду не работают.

В ночь на 29 марта неизвестные обстреляли из гранатомета здание генконсульства Польши в Луцке. Открыто уголовное производство по статье "теракт" УК Украины.