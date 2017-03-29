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СНГ 29.03.2017 20:33

МИД Украины передана польская нота о расследовании нападения на генконсульство в Луцке

МИД Украины получил ноту посольства Польши в Киеве относительно расследования обстрела польского генконсульства в Луцке и привлечения виновных к ответственности.

"Действительно, МИД получил ноту, в которой выражается обеспокоенность обстрелом генконсульства Польши в Луцке из гранатомета", - сказала представитель МИД Марьяна Беца агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

По ее словам, посольство обратилось к МИД с просьбой способствовать надлежащему расследованию, поиску и привлечению к ответственности виновных, а также обеспечению усиленной охраны дипломатических учреждений Польши на Украине.

М.Беца также сообщила, что консульские учреждения Польши на Украине в среду не работают.

В ночь на 29 марта неизвестные обстреляли из гранатомета здание генконсульства Польши в Луцке. Открыто уголовное производство по статье "теракт" УК Украины.

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Тэги: УКРАИНА, ПОЛЬША, МИД, НОТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]