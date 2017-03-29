МИД Украины передана польская нота о расследовании нападения на генконсульство в Луцке

МИД Украины получил ноту посольства Польши в Киеве относительно расследования обстрела польского генконсульства в Луцке и привлечения виновных к ответственности.
"Действительно, МИД получил ноту, в которой выражается обеспокоенность обстрелом генконсульства Польши в Луцке из гранатомета", - сказала представитель МИД Марьяна Беца агентству "Интерфакс-Украина" в среду.
По ее словам, посольство обратилось к МИД с просьбой способствовать надлежащему расследованию, поиску и привлечению к ответственности виновных, а также обеспечению усиленной охраны дипломатических учреждений Польши на Украине.
М.Беца также сообщила, что консульские учреждения Польши на Украине в среду не работают.
В ночь на 29 марта неизвестные обстреляли из гранатомета здание генконсульства Польши в Луцке. Открыто уголовное производство по статье "теракт" УК Украины.
Посредники карабахского урегулирования выразили озабоченность в связи с инцидентами на линии соприкосновения войск
Баку призвал осудить в ПА ОБСЕ военные учения ВС Армении на оккупированных территориях Азербайджана
Президент Алиев приглашен с визитом в Чехию в 2018 году – посол в Азербайджане
BP-Azerbaijan выбрала несколько мест для бурения скважин на мелководье Абшеронского архипелага
Делегация Ирана в РФ не обсуждала продление соглашения сокращения добычи в рамках ОПЕК и не-ОПЕК - Новак
Чехия готова к реализации с Азербайджаном совместных проектов в сфере АПК – посол в Баку
Аэропорт Мадейры переименовали в честь футболиста Роналду
Министр образования, молодежи и спорта Чехии в июне совершит визит в Азербайджан – посол в Баку
Ежедневно праздничные мероприятия на Новруз посещали 50-60 тыс. человек – министр культуры и туризма Азербайджана
Чешский архитектор осмотрела здание школы в Шамахинском районе, которое будет реконструировано Чехией
Президент Алиев открыл ряд объектов в Саатлинском районе
Президент Азербайджана открыл новую подстанцию и автодорогу в Саатлинском районе
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»