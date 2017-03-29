Британский экс-премьер Кэмерон называет недопустимым уровень коррупции на Украине

Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон считает одним из важнейших вызовов для Украины высокий уровень коррупции, а также действия России.
"Уровень коррупции в Украине действительно недопустим. ... Это раковая опухоль, которая убивает страну", - сказал он во время публичной лекции в Киеве в среду.
Среди вызовов современности, с которыми сталкивается Украина, он назвал риск того, что украинский вопрос уйдет с международной повестки дня, а также необходимость построения взаимовыгодных отношений с США. Д.Кэмерон также отметил, что Россия нарушила международное право в своих действиях в отношении Украины.
Экс-премьер напомнил, что Великобритания всегда поддерживала Украину как в военном плане, так и политически и дипломатически. По его словам, также крайне важно бороться с российской пропагандой.
"Ваша страна ведет войну, но также модернизировала войска, обновила правительство, реформировала институции, улучшила бизнес-климат, стремится к открытости быстрее, чем какие-либо другие страны", - сказал британский экс-премьер.
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