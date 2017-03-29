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Дальнее зарубежье 29.03.2017 21:02

Британский экс-премьер Кэмерон называет недопустимым уровень коррупции на Украине

Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон считает одним из важнейших вызовов для Украины высокий уровень коррупции, а также действия России.

"Уровень коррупции в Украине действительно недопустим. ... Это раковая опухоль, которая убивает страну", - сказал он во время публичной лекции в Киеве в среду.

Среди вызовов современности, с которыми сталкивается Украина, он назвал риск того, что украинский вопрос уйдет с международной повестки дня, а также необходимость построения взаимовыгодных отношений с США. Д.Кэмерон также отметил, что Россия нарушила международное право в своих действиях в отношении Украины.

Экс-премьер напомнил, что Великобритания всегда поддерживала Украину как в военном плане, так и политически и дипломатически. По его словам, также крайне важно бороться с российской пропагандой.

"Ваша страна ведет войну, но также модернизировала войска, обновила правительство, реформировала институции, улучшила бизнес-климат, стремится к открытости быстрее, чем какие-либо другие страны", - сказал британский экс-премьер.

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Тэги: УКРАИНА, КОРРУПЦИЯ, БРИТАНИЯ, ЭКС/ПРЕМЬЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]