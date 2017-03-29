Киев хочет похоронить Минские соглашения, вынудить другую сторону конфликта первыми оказаться от их выполнения - Лавров

Президент Украины Петр Порошенко стремится похоронить Минские соглашения и возложить ответственность за срыв договоренностей на Россию и население востока Украины, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Что касается Минских соглашений, то я считаю, что Правительство Украины и Президент П.А.Порошенко лично хотят их похоронить. Они хотят сделать это таким образом, чтобы иметь возможность возложить вину на Россию и население Востока Украины", - сказал он в интервью журналу "Национальный интерес".

"Правительство Украины хочет добиться того, чтобы другие стороны первыми заявили, что с них хватит и что они отказываются от Минских соглашений", - отметил российский министр.

По словам С.Лаврова, самая большая ошибка президента Украины П.Порошенко заключается в том, что "после того, как он подписал эти соглашения в феврале 2015 г. в Минске и вернулся домой с положительными результатами, получив поддержку Германии, Франции, а затем Совета Безопасности в Нью-Йорке, который одобрил эти соглашения, он не воспользовался моментом и не убедил свой парламент и оппозицию в том, что это выгодное соглашение, поддержанное Европейским союзом, в который он хотел вступить".

Впоследствии, отмечает министр, правительство Украины столкнулось с серьезным сопротивлением со стороны радикалов.