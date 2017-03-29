Аэропорт Мадейры переименовали в честь футболиста Роналду

На португальском острове Мадейра состоялась церемония переименования аэропорта в честь футболиста Криштиану Роналду, пишет в среду издание "Жорнал ди нотисиаш".

Сам футболист заявил, что счастлив и гордится этим событием.

"Я знаю об ответственности, которую несу. Я всегда пытался прославлять Португалию, и, особенно, Мадейру, с преданностью, с духом страсти и жертвенности. Я не лицемер. Я счастлив и горжусь", - заявил футболист в ходе церемонии.

К.Роналду также вспомнил о спорах, которые предшествовали событию.

"Я знаю, что некоторые люди были не согласны (с переименованием - ИФ), и, как я уже сказал, что я не лицемер... Но мы живые люди, и мы живем в демократии, у каждого из нас есть право на собственное мнение", - отметил 32-летний футболист, играющий за мадридский "Реал".

Возле аэропорта также открыли бронзовый бюст К.Роналду.

Помимо футболиста и его семьи в церемонии открытия приняли участие президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза, премьер-министр Антониу Кошта, президент регионального правительства Мадейры Мигел Албукерке и президент Футбольной федерации Португалии Фернанду Гомиш, а также около пяти тысяч зрителей.

О решении переименовать аэропорт в честь футболиста, родившегося в столице острова - городе Фуншале, региональное правительство Мадейры объявило в июне 2016 года. Инициатива была воспринята неоднозначно: жители острова создавали петицию об отмене решения, но она не набрала нужное число подписей для того, чтобы быть рассмотренной властями.

В Лиссабоне также отнеслись с сомнением к необходимости переименования аэропорта, на это региональное правительство ответило безапелляционно.

Церемонии предшествовал товарищеский матч между сборными Португалии и Швеции, завершившийся счетом 2:3 в пользу шведов. Участие в матче принял и К.Роналду.

К.Роналду, родился в столице острова Фуншале в 1985 году.

Аэропорт в основном обслуживает рейсы европейских авиалиний, включая крупнейшую португальскую авиакомпанию TAP, британский лоукостер EasyJet, германские Lufthansa и AirBerlin, австрийскую компанию Austrian, а также региональные и чартерные авиакомпании Португалии, Испании, Франции, Швейцарии.