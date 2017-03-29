В Ереване заявляют об отсутствии планов использовать базу РФ в Армении в операциях в Сирии

В оперативных планах объединенной группировки войск Армении и России не предусмотрено совместных действий в Сирии, заявил министр обороны Армении Виген Саркисян.

"Мы активно участвуем в операциях по доставке гуманитарной помощи, но вопросы использования 102 российской военной базы в операциях по Сирии на данный момент не рассматриваются", - сказал В.Саркисян на встрече с российскими журналистами в среду в Ереване.

Он отметил, что планов по совместным действиям в Сирии у объединенной группировки армянских и российских ВС нет.