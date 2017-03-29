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СНГ 29.03.2017 20:03

В Ереване заявляют об отсутствии планов использовать базу РФ в Армении в операциях в Сирии

В оперативных планах объединенной группировки войск Армении и России не предусмотрено совместных действий в Сирии, заявил министр обороны Армении Виген Саркисян.

"Мы активно участвуем в операциях по доставке гуманитарной помощи, но вопросы использования 102 российской военной базы в операциях по Сирии на данный момент не рассматриваются", - сказал В.Саркисян на встрече с российскими журналистами в среду в Ереване.

Он отметил, что планов по совместным действиям в Сирии у объединенной группировки армянских и российских ВС нет.

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Тэги: АРМЕНИЯ, РОССИЯ, БАЗА, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]