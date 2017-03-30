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Карабахский конфликт 30.03.2017 07:00

Изданная нами книга, это еще один документ в поддержку исторической науки – завсектором Администрации президента Азербайджана

В рамках поддержки азербайджанской науки мы находим и исследуем считавшиеся потерянными архивные материалы и труды, заявил агентству «Интерфакс-Азербайджан» завсектором Администрации президента Азербайджана, политолог Фуад Ахундов.

«Одновременно, мы помогаем армянским ученым и общественности еще раз трезво и объективно взглянуть на историю своего народа. Прежде всего, хотим выразить глубокую признательность и благодарность всем, кто помог нам собрать труды С.Бурнашева. А также почтить светлую память российского ученого Эмина Мамедли (1937 - 2013), который одним из первых обнаружил утерянный труд Степана Бурнашева об Азербайджане. Нам удалось найти экземпляр оригинального издания этого труда С.Бурнашева и вместе с двумя другими его трудами изучить и подготовить к печати. Этот исторический документ еще раз доказывает, что никакой Армении на Кавказе не существовало», - сказал Ф.Ахундов, комментируя выпущенные Центром истории Кавказа при Институте «AZER-GLOBE» уникальные труды XVIII века, написанные русским тайным агентом и представителем в Грузии, полковником Степаном Даниловичем Бурнашевым (1743-1824гг).

По его словам, совместно с Центром истории Кавказа при Институте «AZER-GLOBE» он в течение нескольких лет проводит исследования источников и архивных материалов по истории Азербайджана.

«За этот период найдено большое количество доселе малоизвестных и даже вовсе неизвестных широкой общественности архивных материалов, которые позволяют составить более четкое и объемное представление об истории государственности на исторических землях Азербайджана, в частности на Южном Кавказе. Благодаря этим материалам можно дать обоснованный ответ измышлениям армянской пропаганды и некоторых зарубежных кругов, утверждающих, что азербайджанских территорий на Южном Кавказе не было, и понятие Азербайджан появилось здесь после 1918 года, когда была создана Азербайджанская Демократическая Республика», - сказал завсектором.

Таким образом, подчеркнул Ф.Ахундов, некоторые круги за рубежом пытаются «лишить» азербайджанский народ права на свои исторические земли, культурное, духовное и архитектурное наследие на Южном Кавказе».

«Несомненно, лучшим ответом на фальсификации и ложь являются древние, средневековые источники, архивные документы и дипломатическая переписка разных периодов», - отметил он.

По его словам, особое внимание было уделено российским источникам периода прихода царской России на Кавказ.

«Согласно многочисленным материалам российских архивов, самодержавие четко фиксировало обширные территории Азербайджана на Кавказе. В указах российских императоров Петра I, Петра II, Павла I, в межгосударственных соглашениях, подписанных между Османской, Персидской и Российской державами, перечисляются земли Азербайджана, в том числе: Иреван, Карабах и др. В этих договорах Карабах, Ширван, Гянджа, Эривань, Нахичевань указаны в числе «ардибижанских провинций». Это значит, что международные юридические документы за подписью российских императоров, османских султанов и персидских шахов признавали и указывали Азербайджан с территориями на Кавказе, в Передней и Малой Азии политико-административным субъектом. Кроме российских императоров, азербайджанские земли на Кавказе описывало большое количество русских высокопоставленных чиновников, военных, тайных агентов и ученых», - сказал завсектором Администрации Президента.

Репринтное издание трех трудов С.Бурнашева под названием «Кавказ 18-века глазами русского тайного агента» сделал Издательский Дом «Teas Press». Книга издана в Турции и уже поступила в продажу в Азербайджане. Вступительное слово к репринтному изданию написали завсектором Администрации президента, политолог Фуад Ахундов и директор Центра истории Кавказа, историк Ризван Гусейнов.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, КАВКАЗ, ИССЛЕДОВАНИЕ


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