В ДТП с автобусом в США погибли более 10 человек

Жертвами столкновения автобуса и пикапа в американском штате Техас погибли 12 человек, три человека получили ранения, сообщили местные СМИ.
Автобус принадлежал Первой баптисткой церкви города Нью Браунфелса, он перевозил ее прихожан.
Ведется расследование причин и обстоятельств ДТП.
США не меняли визовый режим для граждан Азербайджана – посольство в Баку
Армения обстреляла позиции ВС Азербайджана 143 раза – Минобороны
Изданная нами книга, это еще один документ в поддержку исторической науки – завсектором Администрации президента Азербайджана
Доллар продолжает подъем на заявлениях глав ФРБ Бостона и Сан-Франциско
Импорт грузовых автомобилей в Азербайджан в январе увеличился на 58%
Азербайджанские инвесторы вложат 150 млн руб. в оптово-продуктовую базу и торговые комплексы в Ингушетии
Аэропорт Мадейры переименовали в честь футболиста Роналду
Министр образования, молодежи и спорта Чехии в июне совершит визит в Азербайджан – посол в Баку
Ежедневно праздничные мероприятия на Новруз посещали 50-60 тыс. человек – министр культуры и туризма Азербайджана
Чешский архитектор осмотрела здание школы в Шамахинском районе, которое будет реконструировано Чехией
Президент Алиев открыл ряд объектов в Саатлинском районе
Президент Азербайджана открыл новую подстанцию и автодорогу в Саатлинском районе
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
В Баку прошел творческий вечер, посвященный 90-летию Мстислава Ростроповича. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»