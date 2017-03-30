В ДТП с автобусом в США погибли более 10 человек

Жертвами столкновения автобуса и пикапа в американском штате Техас погибли 12 человек, три человека получили ранения, сообщили местные СМИ.

Автобус принадлежал Первой баптисткой церкви города Нью Браунфелса, он перевозил ее прихожан.

Ведется расследование причин и обстоятельств ДТП.