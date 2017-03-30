В Баку прошел творческий вечер, посвященный 90-летию Мстислава Ростроповича. Фоторепортаж

29 марта с.г. в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) состоялся творческий вечер, посвященный таланту и творчеству Мстислава Ростроповича. В эти дни во многих странах мира отмечают 90-летие со дня его рождения. Как известно, великий музыкант родился в Баку.

На вечере присутствовали его земляки, многочисленные поклонники его таланта. Среди них было немало людей, которые лично знали этого удивительного человека.

Со словом о Мстиславе Ростроповиче к гостям РИКЦ обратился руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов. Он привел интересные факты, иллюстрирующие трепетное отношение Мстислава Ростроповича к своей Родине и землякам. Прозвучала цитата из письма его отца, известного композитора и музыканта Леопольда Ростроповича, к сыну: «…Мы дали тебе имя Славы и наше общее, дружище, пожелание видеть Славу в полной Славе своего таланта».

Состоялся показ документального фильма «Нет земли роднее», снятого в 2003 году заслуженным деятелем искусств Азербайджана, кинорежиссером Зиёй Шихлинским. Перед его началом Зия Шихлинский и историк-исследователь Тамара Гумбатова рассказали о том, как создавался этот фильм и как шёл отбор сюжетов для него.

Воспитанники музыкальной школы имени Бюль-Бюля Эрол Рзаев, Фарид Агаалиев, Екатерина Исаева, Ляман Асадова, Чинара Азимова, Руслан Дашдамиров, Наргиз Манафлы, Русалина Гусейнзаде, Муза Валяддинзаде исполнили любимые произведения Мстислава Ростроповича.

К юбилею музыканта в РИКЦ открылась специальная выставка «Русская виолончельная школа», рассказывающая о великих мастерах-виолончелистах. Она представлена Россотрудничеством и Всероссийским музейным объединением музыкальной культуры имени М.И. Глинки.

Вела вечер Гюльмира Мамедова.

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