Азербайджанская СК PASHA Sigorta увеличила в 2016г чистую прибыль на 11%

Чистая прибыль азербайджанской страховой компании «PASHA Sigorta» по итогам деятельности в 2016 году составила 19 млн 386 тыс. 918,07 манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в СК.

Как сообщалось ранее, по итогам 2015 года чистая прибыль PASHA Sigorta составила 17 млн 429 тыс. 423,81 манатов. Таким образом, в 2016 году компания увеличила чистую прибыль на 11,2%.

Согласно финансовой отчетности компании, подтвержденной аудиторским заключением, за 2016 год доходы компании составили 104 млн 643 тыс. 199,28 манатов. В том числе страховые премии составили 98 млн 199,478 тыс. манатов, премии, полученные на перестрахование – 1 млн 820,138 тыс. манатов. Остальные доходы за отчетный год были получены по другим статьям.

Расходы компании за 2016 год составили 80 млн 983 тыс. 652,49 манатов. В том числе объем страховых выплат – 47 млн 738,649 тыс. манатов, на ведение страхового дела – 12 млн 230,073 тыс. манатов, риски, переданные на перестрахование – 18 млн 942,162 тыс. манатов. Остальные расходы составили другие статьи.

Доналоговая прибыль PASHA Sigorta за 2016 год составила 23 млн 659 тыс. 546,79 манатов. Компания выплатила налога на прибыль на сумму 4 млн 272 тыс. 628,72 манат.

В 2016 году активы компании увеличились на 17,2% - до 132 млн 640,323 тыс. манатов, капитал – на 2,9% - до 72 млн 41,642 тыс. манатов, обязательства – на 40,4% - до 60 млн 598,681 тыс. манатов.

В 2016 году объем депозитов PASHA Sigorta, размещенных в банках, сократился на 14,1% - до 52 млн 261,78 тыс. манатов.

СК PASHA Sigorta, входящая в группу PASHA Holding, лицензию на деятельность получила в июле 2006 года. Уставный капитал компании равен 50 млн манатов. Компания по итогам 2012-2016гг являлась лидером в Азербайджане по объему собранных премий и произведенных выплат.

А.Азизов