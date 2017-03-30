Президенты Туркменистана и Белоруссии проведут переговоры в Ашхабаде, будет подписан пакет двусторонних документов

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в четверг проведет переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который прибыл накануне вечером в Ашхабад во главе правительственной делегации.
Как сообщает Государственное информагентство Туркменистана, по итогам туркмено-белорусских переговоров на высшем уровне будет подписан пакет двусторонних документов, направленных на расширение двустороннего партнерства.
Ожидается, что лидеры двух государств также примут участие в церемонии открытия в Ашхабаде здания посольства Белоруссии в Туркменистане.
Кроме того, в Лебапском велаяте (области) Г.Бердымухамедов и А.Лукашенко примут участие в открытии Гарлыкского горно-обогатительного комбината по производству калийных удобрений. Его строительство осуществило ОАО "Белгорхимпром" по контракту с Госконцерном "Туркменхимия", который стороны подписали в начале 2010 года. Белорусская сторона обещала сдать объект в эксплуатацию 31 марта 2017 года.
Горно-обогатительный комплекс по производству калийных удобрений рассчитан на выпуск 1,4 млн тонн хлорида калия в год, в том числе 0,6 млн тонн гранулированного и 0,8 млн тонн мелкозернистого. Стоимость комбината - более $1 млрд.
Вывод предприятия на проектную мощность позволит не только удовлетворить потребности сельского хозяйства Туркменистана в удобрениях, но и даст возможность экспортировать часть продукции.
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