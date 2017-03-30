Американский генерал признал, что избежать жертв среди мирного населения в Ираке сложно

Глава Центрального командования вооруженных сил США генерал армии Джозеф Вотел заявил, что в ходе дальнейшей операции по освобождению иракского города Мосула от боевиков ИГИЛ (организация запрещена в России) невозможно будет избежать жертв среди мирных граждан.

"Я согласен с тем, что по мере того, как мы втягиваемся в боевые действия в городских условиях, становится все труднее и труднее отвечать экстраординарно высоким стандартам в этой сфере, но мы будем стараться", - заявил он на слушаниях в конгрессе, отвечая на вопрос о том, какие меры принимаются во избежание потерь среди гражданского населения.

Слушания касались трагедии в Мосуле, где 17 марта в ходе авианалета руководимой США международной коалиции погибли до 240 мирных жителей.

США начали расследование инцидента. В связи с этим Дж.Вотел признал, что "существует серьезная возможность", что действия коалиции в Ираке ведут к жертвам среди гражданского населения, но отметил, что "расследование продолжается" и США подходят к этому вопросу серьезно.