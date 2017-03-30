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Дальнее зарубежье 30.03.2017 09:29

Дочь президента США Иванка Трамп станет "специальным советником" главы государства на безвозмездной основе

Старшая дочь президента США Иванка Трамп станет официальным государственным служащим и будет работать в Белом доме на безвозмездной основе, пишет газета The New York Times.

По информации издания, должность И.Трамп будет называться "специальный советник президента". У дочери Трампа уже есть кабинет в Западном крыле Белого дома, отмечается в сообщении.

"Я слышала о некоторых опасениях, связанных с консультированием президента в моем личном качестве при добровольном соблюдении всех правил этики. Вместо этого я буду выполнять функции сотрудника на безвозмездной основе в Белого доме, подчиняясь тем же правилам, что и другие федеральные служащие", - говорится в заявлении И.Трамп, текст которого приводит газета.

Адвокат дочери президента США Джейми Горелик сказала, что "решение (И.Трамп - ИФ) было обусловлено ее приверженностью к соблюдению федеральных этических стандартов и ее открытостью к противоположным точкам зрения".

В свою очередь в Белом доме заявили, что "рады, что Иванка Трамп решила пойти на этот шаг".

Ранее сообщалось, что старшая дочь Д.Трампа будет работать в Белом доме в личном кабинете. При этом отмечалось, что она не будет занимать каких-либо официальных постов в президентской администрации.

Юрист И.Трамп заявлял, что дочь президента "будет добровольно соблюдать правила, установленные для правительственных служащих, не являясь таковой".

Муж И.Трамп - Джаред Кушнер - уже занимает пост старшего советника президента.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, ДОЧЬ, ДОЛЖНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]