Старшая дочь президента США Иванка Трамп станет официальным государственным служащим и будет работать в Белом доме на безвозмездной основе, пишет газета The New York Times.
По информации издания, должность И.Трамп будет называться "специальный советник президента". У дочери Трампа уже есть кабинет в Западном крыле Белого дома, отмечается в сообщении.
"Я слышала о некоторых опасениях, связанных с консультированием президента в моем личном качестве при добровольном соблюдении всех правил этики. Вместо этого я буду выполнять функции сотрудника на безвозмездной основе в Белого доме, подчиняясь тем же правилам, что и другие федеральные служащие", - говорится в заявлении И.Трамп, текст которого приводит газета.
Адвокат дочери президента США Джейми Горелик сказала, что "решение (И.Трамп - ИФ) было обусловлено ее приверженностью к соблюдению федеральных этических стандартов и ее открытостью к противоположным точкам зрения".
В свою очередь в Белом доме заявили, что "рады, что Иванка Трамп решила пойти на этот шаг".
Ранее сообщалось, что старшая дочь Д.Трампа будет работать в Белом доме в личном кабинете. При этом отмечалось, что она не будет занимать каких-либо официальных постов в президентской администрации.
Юрист И.Трамп заявлял, что дочь президента "будет добровольно соблюдать правила, установленные для правительственных служащих, не являясь таковой".
Муж И.Трамп - Джаред Кушнер - уже занимает пост старшего советника президента.
США не меняли визовый режим для граждан Азербайджана – посольство в Баку
Армения обстреляла позиции ВС Азербайджана 143 раза – Минобороны
Изданная нами книга, это еще один документ в поддержку исторической науки – завсектором Администрации президента Азербайджана
Международный форум SOCAR «Каспий и Центральная Азия – торговля, логистика, нефтепереработка» пройдет в Баку в конце апреля
Доллар продолжает подъем на заявлениях глав ФРБ Бостона и Сан-Франциско
Импорт грузовых автомобилей в Азербайджан в январе увеличился на 58%
Аэропорт Мадейры переименовали в честь футболиста Роналду
Министр образования, молодежи и спорта Чехии в июне совершит визит в Азербайджан – посол в Баку
Ежедневно праздничные мероприятия на Новруз посещали 50-60 тыс. человек – министр культуры и туризма Азербайджана
Чешский архитектор осмотрела здание школы в Шамахинском районе, которое будет реконструировано Чехией
Президент Алиев открыл ряд объектов в Саатлинском районе
Президент Азербайджана открыл новую подстанцию и автодорогу в Саатлинском районе
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
В Баку прошел творческий вечер, посвященный 90-летию Мстислава Ростроповича. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»