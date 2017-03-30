Президент Грузии в четверг приедет в Литву с новым биометрическим паспортом

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в четверг, 30 марта посетит с визитом Литву, сообщает пресс-служба президента Грузии.
Вместе с президентом Г.Маргвелашвили в Вильнюс вылетят представители грузинской оппозиции, беженцев из Абхазии и Цхинвальского региона.
Это будет первая зарубежная поездка Г.Маргвелашвили с использованием нового биометрического паспорта гражданина Грузии, который позволяет без виз въезжать в страны Европы.
Между тем накануне мэр Вильнюса и представители литовского правительства торжественно встретили пассажиров авиарейса из Грузии, которые впервые без виз прибыли в столицу Литвы.
По решению Евросоюза, граждане Грузии с 28 марта могут без виз посещать страны Европы, за исключением Ирландии и Великобритании.
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