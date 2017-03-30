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Регион 30.03.2017 09:40

Президент Грузии в четверг приедет в Литву с новым биометрическим паспортом

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в четверг, 30 марта посетит с визитом Литву, сообщает пресс-служба президента Грузии.

Вместе с президентом Г.Маргвелашвили в Вильнюс вылетят представители грузинской оппозиции, беженцев из Абхазии и Цхинвальского региона.

Это будет первая зарубежная поездка Г.Маргвелашвили с использованием нового биометрического паспорта гражданина Грузии, который позволяет без виз въезжать в страны Европы.

Между тем накануне мэр Вильнюса и представители литовского правительства торжественно встретили пассажиров авиарейса из Грузии, которые впервые без виз прибыли в столицу Литвы.

По решению Евросоюза, граждане Грузии с 28 марта могут без виз посещать страны Европы, за исключением Ирландии и Великобритании.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ЛИТВА, ПАСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]