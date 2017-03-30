В сенате США пройдут публичные слушания о предполагаемом вмешательстве России в выборы

Первые публичные слушания по вопросу о предполагаемом вмешательстве России в президентские выборы в США, как ожидается, состоятся в четверг в американском сенате.

Организатором слушаний выступает сенатский комитет по разведке.

Накануне глава комитета республиканец Ричард Берр заявил журналистам, что его сотрудники уже изучили "тысячи" документов, связанных с предполагаемым вмешательством РФ, и намерены в будущем запросить еще больше материалов у американской разведки.

"Сотрудникам были предоставлены беспрецедентное количество документов", - сказал он.

По словам сенатора, ведется работа "с тысячами страниц" и, как ожидается, эта работа закончится через несколько недель. В то же время, как отметил Р.Берр, комитет намерен запросить и дополнительные материалы у разведывательного сообщества США.

Кроме того, по его словам, предполагается опросить около 20 человек, в том числе по вопросу о предполагаемых связях избирательного штаба президента США Дональда Трампа с Россией. Сенаторы, в частности, намерены допросить зятя президента США Джареда Кушнера, которого СМИ обвиняют в связях с Россией.

"Комитет проведет интервью с господином Кушнером, когда решит, что пришло время, и определены те сферы, по которым надо задавать вопросы", - сказал Р.Берр.

В свою очередь представитель комитета сенатор-демократ Марк Уорнер заверил журналистов, что "мы это сделаем (расследование - ИФ) правильно". Он убежден, что "цель России - ослабить США, и это должно беспокоить всех американцев".

В то же время М.Уорнер отметил, что "мы не сможем огласить американскому народу свои выводы до тех пор, пока не получим доступ ко всей соответствующей информации".

Разведывательное сообщество США обвиняет Россию в попытках повлиять на избирательную кампанию в США путем хакерских атак, в результате которых была сделана достоянием общественности переписка сотрудников избирательного штаба соперницы Д.Трампа на выборах Хиллари Клинтон.

Россия категорически подобные обвинения отвергает.

20 марта в нижней палате конгресса - палате представителей - также состоялись слушания на тему вмешательства РФ в выборы, на них выступил директор ФБР Джеймс Коми и глава Агентства по национальной безопасности США Майкл Роджерс. Предполагалось, что 28 марта состоится второй раунд слушаний в палате представителей в открытом режиме с участием бывшего директора ЦРУ Джона Бреннана, бывшего главы национальной разведки Джеймса Клэппера и экс-главы Минюста США Салли Йейтс. Однако глава комитета разведки палаты представителей Девин Нуньес принял решение отменить открытые слушания, чем вызвал на себя шквал критики со стороны демократов, призывавших его взять самоотвод от расследования якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы в США.