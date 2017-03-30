Производство цемента в Азербайджане в январе-феврале 2017г увеличилось на 15%

Объем производства стройматериалов в Азербайджане в январе-феврале 2017 года составил 54,7 млн манатов, что на 71,2% больше показателя января-февраля прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.
По данным статистики, рост за отчетный период зафиксирован в производстве цемента на 14,7% – до 240,1 тыс. тонн, строительной извести – в 2,1 раза - до 4,301 тыс. тонн, строительных блоков и кирпичей из цемента.
Кроме этого, производство искусственного камня или бетона увеличилось в 2,4 раза - до 13 тыс. 459,7 тыс. тонн, сборных конструкций из бетона – в 7,4 раза – до 22,3 тыс. кубометров, строительного кирпича - на 15,4% - до 30 тыс. кубометров, обработанного мрамора, травертина и алебастра и изделий из них – в 3,6 раза - до 680,3 тонн.
Производство строительного гипса в январе-феврале 2017 года сократилось на 30,1% - до 17,3 тыс. тонн, асфальта – на 51,1% - до 18 тыс. тонн, готовой бетонной смеси – на 23,9% - до 46,9 тыс. тонн.
А.Ахундов
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