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СНГ 30.03.2017 10:05

Путин выступит на международном арктическом форуме

Президент РФ Владимир Путин примет участие в работе IV Международного форума "Арктика - территория диалога" в Архангельске.

"Путин традиционно примет участие в работе форума. В пленарном заседании, которое пройдет 30 марта, ожидается достаточно объемное, содержательное выступление президента по арктической проблематике", - рассказал ранее журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В пресс-службе Кремля уточнили, что в ходе запланированной на пленарном заседании дискуссии "основное внимание будет уделено вопросам повышения качества жизни населения Арктического региона, сохранения его уникального экологического потенциала, обеспечения устойчивого социально-экономического развития полярных территорий и укреплению в этих целях международного сотрудничества".

В этот раз в Арктическом форуме будут также участвовать президенты Исландии Гудни Йоуханнессон и Финляндии Саули Нийнисте.

"Разумеется, мы ожидаем, что, помимо участия в форуме, президент также проведет и отдельные двусторонние встречи с гостями - главами Исландии и Финляндии", - сказал Д.Песков.

Он напомнил, что в работе форума ожидается участие более полутора тысячи человек из 14 стран, в частности, из Австралии, Великобритании, Германии, Италии, Канады, Китая, Норвегии, США, Финляндии, Швейцарии и Японии.

"Это будут руководители крупнейших российских и международных компаний, которые работают в Арктике, международные эксперты, представители власти и научного сообщества", - пояснил Д.Песков.

Арктический форум проводится в России уже четвертый раз. Предыдущие прошли в 2010, 2011 и 2013 годах.

Ожидается, что, помимо работы на форуме и двусторонних встреч, президент РФ примет участие в работе видеоконференции по случаю первого захода арктического танкера-газовоза в порт Сабетта (Ямало-Ненецкий автономный округ).

В пилотном арктическом проекте по производству сжиженного природного газа на Ямале участвуют "Новатэк", французская "Тоталь", китайская CNPC и Фонд шелкового пути. Мощность проекта - 16,5 млн тонн СПГ в год, он запускается тремя очередями по 5,5 млн тонн в 2017-2019 годах. Порядка 96% СПГ законтрактовано на долгосрочной основе с поставками преимущественно в страны АТР.

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Тэги: РОССИЯ, АРКТИКА, ФОРУМ, ПУТИН


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