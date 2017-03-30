Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7238 EUR   1.8536 RUR   0.0304 GBR   2.1441 TRY   0.4726

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.51 Brent   52.42

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° Завтра 12° 1 Апр 10° 2 Апр

СНГ 30.03.2017 10:28

В Ташкенте соберется Совет Региональной антитеррористической структуры ШОС

Проект Конвенции стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по противодействию экстремизму рассмотрят участники 30-го заседания Совета Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС, которое пройдет в Ташкенте в четверг.

"Будет рассмотрен ход выполнения программы сотрудничества государств-членов ШОС в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом на 2016-2018 годы, проект Конвенции ШОС по противодействию экстремизму", - сообщили "Интерфаксу" в информцентре РАТС ШОС.

В повестке дня заседания также обозначены вопросы о проведении совместного антитеррористического учения компетентных органов ШОС по выявлению и пресечению использования сети интернет в террористических, сепаратистских и экстремистских целях в 2017 году.

Участники заседания обсудят также вопросы взаимодействия с компетентными органами Индии и Пакистана, о проведении в этом году совместных в рамках ШОС антитеррористических учений, пограничной операции, а также научно-практической конференции по вопросу сотрудничества в сфере противодействия международному терроризму и экстремизму между государствами ШОС и государствами-наблюдателями при ШОС.

В работе заседания Совета РАТС ШОС принимают участие представители Казахстана, Китая, Киргизии, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполкома РАТС ШОС.

Российскую делегацию возглавляет первый заместитель директора ФСБ России генерал армии Сергей Смирнов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: УЗБЕКИСТАН, РОССИЯ, ШОС, АНТИТЕРРОР


Похожие новости


Россия и Узбекистан готовят к подписанию ряд документов - Медведев Президент Узбекистана отмечает активное сотрудничество Москвы и Ташкента в сфере безопасности Президент Узбекистана планирует в апреле совершить визит в Россию Узбекский лидер нанесет визит в Москву весной - Песков Первый официальный визит нового президента Узбекистана Мирзиёева запланирован в Москву - СМИ Путин прибыл с частным визитом в Узбекистан

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]