В Ташкенте соберется Совет Региональной антитеррористической структуры ШОС

Проект Конвенции стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по противодействию экстремизму рассмотрят участники 30-го заседания Совета Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС, которое пройдет в Ташкенте в четверг.
"Будет рассмотрен ход выполнения программы сотрудничества государств-членов ШОС в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом на 2016-2018 годы, проект Конвенции ШОС по противодействию экстремизму", - сообщили "Интерфаксу" в информцентре РАТС ШОС.
В повестке дня заседания также обозначены вопросы о проведении совместного антитеррористического учения компетентных органов ШОС по выявлению и пресечению использования сети интернет в террористических, сепаратистских и экстремистских целях в 2017 году.
Участники заседания обсудят также вопросы взаимодействия с компетентными органами Индии и Пакистана, о проведении в этом году совместных в рамках ШОС антитеррористических учений, пограничной операции, а также научно-практической конференции по вопросу сотрудничества в сфере противодействия международному терроризму и экстремизму между государствами ШОС и государствами-наблюдателями при ШОС.
В работе заседания Совета РАТС ШОС принимают участие представители Казахстана, Китая, Киргизии, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполкома РАТС ШОС.
Российскую делегацию возглавляет первый заместитель директора ФСБ России генерал армии Сергей Смирнов.
США не меняли визовый режим для граждан Азербайджана – посольство в Баку
Армения обстреляла позиции ВС Азербайджана 143 раза – Минобороны
Изданная нами книга, это еще один документ в поддержку исторической науки – завсектором Администрации президента Азербайджана
Доллар продолжает подъем на заявлениях глав ФРБ Бостона и Сан-Франциско
Импорт грузовых автомобилей в Азербайджан в январе увеличился на 58%
Азербайджанские инвесторы вложат 150 млн руб. в оптово-продуктовую базу и торговые комплексы в Ингушетии
Аэропорт Мадейры переименовали в честь футболиста Роналду
Министр образования, молодежи и спорта Чехии в июне совершит визит в Азербайджан – посол в Баку
Ежедневно праздничные мероприятия на Новруз посещали 50-60 тыс. человек – министр культуры и туризма Азербайджана
Чешский архитектор осмотрела здание школы в Шамахинском районе, которое будет реконструировано Чехией
Президент Алиев открыл ряд объектов в Саатлинском районе
Президент Азербайджана открыл новую подстанцию и автодорогу в Саатлинском районе
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
В Баку прошел творческий вечер, посвященный 90-летию Мстислава Ростроповича. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»