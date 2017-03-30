В Ташкенте соберется Совет Региональной антитеррористической структуры ШОС

Проект Конвенции стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по противодействию экстремизму рассмотрят участники 30-го заседания Совета Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС, которое пройдет в Ташкенте в четверг.

"Будет рассмотрен ход выполнения программы сотрудничества государств-членов ШОС в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом на 2016-2018 годы, проект Конвенции ШОС по противодействию экстремизму", - сообщили "Интерфаксу" в информцентре РАТС ШОС.

В повестке дня заседания также обозначены вопросы о проведении совместного антитеррористического учения компетентных органов ШОС по выявлению и пресечению использования сети интернет в террористических, сепаратистских и экстремистских целях в 2017 году.

Участники заседания обсудят также вопросы взаимодействия с компетентными органами Индии и Пакистана, о проведении в этом году совместных в рамках ШОС антитеррористических учений, пограничной операции, а также научно-практической конференции по вопросу сотрудничества в сфере противодействия международному терроризму и экстремизму между государствами ШОС и государствами-наблюдателями при ШОС.

В работе заседания Совета РАТС ШОС принимают участие представители Казахстана, Китая, Киргизии, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполкома РАТС ШОС.

Российскую делегацию возглавляет первый заместитель директора ФСБ России генерал армии Сергей Смирнов.