Около 20 банков в Азербайджане хотят стать акционерами первого ЧКР

Около 20 банков, действующих в Азербайджане, намерены стать акционерами первого Частного кредитного бюро (ЧКБ), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" источники на банковском рынке.

"ЧКР планируется создать в апреле. Его акционерами хотят стать около 20 банков, действующих в Азербайджане", - сказал источник.

По его словам, на следующей неделе состоится встреча банков, которые планируют стать акционерами ЧКБ.

Как сообщалось ранее, при создании ЧКБ 51% долевого участия будет принадлежать исландской организации Creditinfo Group, 49% -прочим участникам. Уставный капитал Бюро составит 2,2 млн евро. Creditinfo Group также будет оказывать техническую поддержку деятельности Бюро.

А.Азизов