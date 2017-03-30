Около 20 банков в Азербайджане хотят стать акционерами первого ЧКР

Около 20 банков, действующих в Азербайджане, намерены стать акционерами первого Частного кредитного бюро (ЧКБ), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" источники на банковском рынке.
"ЧКР планируется создать в апреле. Его акционерами хотят стать около 20 банков, действующих в Азербайджане", - сказал источник.
По его словам, на следующей неделе состоится встреча банков, которые планируют стать акционерами ЧКБ.
Как сообщалось ранее, при создании ЧКБ 51% долевого участия будет принадлежать исландской организации Creditinfo Group, 49% -прочим участникам. Уставный капитал Бюро составит 2,2 млн евро. Creditinfo Group также будет оказывать техническую поддержку деятельности Бюро.
А.Азизов
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