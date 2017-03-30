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Финансы 30.03.2017 09:18

Около 20 банков в Азербайджане хотят стать акционерами первого ЧКР

Около 20 банков, действующих в Азербайджане, намерены стать акционерами первого Частного кредитного бюро (ЧКБ), сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" источники на банковском рынке.

"ЧКР планируется создать в апреле. Его акционерами хотят стать около 20 банков, действующих в Азербайджане", - сказал источник.

По его словам, на следующей неделе состоится встреча банков, которые планируют стать акционерами ЧКБ.

Как сообщалось ранее, при создании ЧКБ 51% долевого участия будет принадлежать исландской организации Creditinfo Group, 49% -прочим участникам. Уставный капитал Бюро составит 2,2 млн евро. Creditinfo Group также будет оказывать техническую поддержку деятельности Бюро.

А.Азизов

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Тэги: ЧКБ, АКЦИОНЕРЫ, ЗАСЕДАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]