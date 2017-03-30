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ТЭК 30.03.2017 09:26

Нефть дорожает на данных о товарных запасах в США, Brent держится у $52,5 за баррель

Цены на нефть сдержанно растут в четверг после резкого повышения днем ранее, связанного с меньшим увеличением товарных запасов нефти в США, чем ожидалось. Американские НПЗ наращивают объемы переработки нефти самыми быстрыми темпами за почти три года, что повышает оптимизм инвесторов.

Сокращение нефтедобычи в Ливии из-за форс-мажорных обстоятельств продолжает расцениваться рынком как позитивный фактор, поддерживающий цены.

Цена майских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:10 увеличилась на $0,08 (0,15%) - до $52,50 за баррель.

Фьючерс на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожал к этому времени на $0,19 (0,34%) - до $49,68 за баррель.

Накануне WTI поднялась на 2,4%, Brent - на 2,1%.

Как сообщило министерство энергетики США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 867 тыс. баррелей (консенсус - около 2 млн баррелей) и достигли 533,977 млн баррелей, обновив исторический максимум.

Кроме того, резервы бензина и дистиллятов сократились соответственно на 3,747 млн баррелей и 2,483 млн баррелей, в обоих случаях снижение превысило прогноз.

Тем временем французская компания Kpler SAS, отслеживающая движение танкеров, отмечает дальнейшее сокращение экспорта нефти государствами ОПЕК в марте. По ее данным, самым значительным было снижение для Ирана - на 416 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 2,185 млн б/с. Нигерия и Ливия, на которых договоренности ОПЕК об ограничении добычи не распространяются, тем не менее уменьшили продажи нефти за рубеж в общей сложности на 209 тыс. б/с. Впервые после вступления соглашения ОПЕК и не-ОПЕК в силу существенно снизился экспорт из ОАЭ - на 220 тыс. б/с.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, УТРО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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