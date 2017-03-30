Азербайджанский страховщик жизни PASHA Heyat Sigorta увеличил в 2016г чистую прибыль на 15%

Чистая прибыль азербайджанской специализированной компании по страхованию жизни «PASHA Heyat Sigorta» по итогам 2016 года составила 17 млн 766 тыс. 381,08 манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в компании.
По итогам 2015 года чистая прибыль компании составила 15 млн 406 тыс. 479,03 манатов. Таким образом, PASHA Heyat Sigorta увеличила в 2016 году чистую прибыль на 15,3%.
Согласно финансовой отчетности, подтвержденной аудиторским заключением, за 2016 год доходы компании составили 87 млн 415 тыс. 742,53 манатов. В том числе страховые премии составили 77 млн 705,39 тыс. манатов, инвестиционные доходы – 12 млн 629,204 тыс. манатов. При этом в 2016 году отрицательные чистые страховые резервы компании составили 13 млн 423,622 тыс. манатов, что привело к некоторому снижению доходов. Остальные доходы за отчетный год были получены по другим статьям.
Расходы компании за прошлый год составили 64 млн 819 тыс. 259,44 манатов. В том числе объем страховых выплат – 46 млн 106,561 тыс. манатов, на ведение страхового дела – 17 млн 506,53 тыс. манатов, остальные расходы составили другие статьи.
По итогам 2016 года доналоговая прибыль компании составила 22 млн 596 тыс. 483,09 манатов. Выплаты по налогу на прибыль составили 4 млн 830 тыс. 102,01 манат.
В 2016 году активы компании увеличились на 14,6% - до 164 млн 622,728 тыс. манатов, обязательства – на 15% – до 106 млн 543,475 тыс. манатов, капитал – на 13,8% - до 58 млн 79,253 тыс. манатов.
В 2016 году объем депозитов компании, размещенных в банках, сократился на 3,9% - до 105 млн 859,781 тыс. манатов.
«PASHA Heyat Sigorta» лицензию на страховую деятельность получила 14 февраля 2011 года. Уставный капитал компании равен 40,25 млн манатов. Единственным акционером компании является PASHA Holding. Компания входит в тройку ведущих страховых компаний по объему сбора премий и производимых выплат.
А.Азизов
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