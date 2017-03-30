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Бизнес и законодательство 30.03.2017 10:06

Азербайджанские инвесторы вложат 150 млн руб. в оптово-продуктовую базу и торговые комплексы в Ингушетии

Инвесторы из Азербайджана в 2017 году начнут строить в Ингушетии оптово-продуктовую базу с магазинами, где по ценам на 10-20% ниже рыночных будут продавать товары из ряда ближневосточных стран под единым брендом республики, сообщила агентству "Интерфакс-Юг" пресс-секретарь главы региона Мадина Галаева.

"В этом году азербайджанские инвесторы начнут строительство крупной базы на 1,5 тыс. тонн продуктов со складскими помещениями площадью 2 тыс. кв. м, где установят современные холодильные устройства с возможностью одновременного поддержания различных температурных режимов ", - сказала М.Галаева.

Она отметила, что в ходе встречи с главой Ингушетии в Москве инвесторы из Азербайджана Эльвар и Манаф Алиевы выразили готовность вложить в проект, который позволит создать порядка 70 новых рабочих мест, 150 млн рублей личных средств без привлечения банковских кредитов.

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИНГУШЕТИЯ, ПРОЕКТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]