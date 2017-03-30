Азербайджанские инвесторы вложат 150 млн руб. в оптово-продуктовую базу и торговые комплексы в Ингушетии

Инвесторы из Азербайджана в 2017 году начнут строить в Ингушетии оптово-продуктовую базу с магазинами, где по ценам на 10-20% ниже рыночных будут продавать товары из ряда ближневосточных стран под единым брендом республики, сообщила агентству "Интерфакс-Юг" пресс-секретарь главы региона Мадина Галаева.
"В этом году азербайджанские инвесторы начнут строительство крупной базы на 1,5 тыс. тонн продуктов со складскими помещениями площадью 2 тыс. кв. м, где установят современные холодильные устройства с возможностью одновременного поддержания различных температурных режимов ", - сказала М.Галаева.
Она отметила, что в ходе встречи с главой Ингушетии в Москве инвесторы из Азербайджана Эльвар и Манаф Алиевы выразили готовность вложить в проект, который позволит создать порядка 70 новых рабочих мест, 150 млн рублей личных средств без привлечения банковских кредитов.
США не меняли визовый режим для граждан Азербайджана – посольство в Баку
Армения обстреляла позиции ВС Азербайджана 143 раза – Минобороны
Изданная нами книга, это еще один документ в поддержку исторической науки – завсектором Администрации президента Азербайджана
Аэропорт Мадейры переименовали в честь футболиста Роналду
Министр образования, молодежи и спорта Чехии в июне совершит визит в Азербайджан – посол в Баку
Ежедневно праздничные мероприятия на Новруз посещали 50-60 тыс. человек – министр культуры и туризма Азербайджана
Чешский архитектор осмотрела здание школы в Шамахинском районе, которое будет реконструировано Чехией
Президент Алиев открыл ряд объектов в Саатлинском районе
Президент Азербайджана открыл новую подстанцию и автодорогу в Саатлинском районе
Совет Россия-НАТО обсудит ситуацию вокруг Украины, Афганистан, региональную безопасность и сокращение рисков
В Ташкенте соберется Совет Региональной антитеррористической структуры ШОС
В сенате США пройдут публичные слушания о предполагаемом вмешательстве России в выборы
Гуманизация политики наказания служит обеспечению прав человека – министр юстиции
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
В Баку прошел творческий вечер, посвященный 90-летию Мстислава Ростроповича. Фоторепортаж
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»