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Транспорт и связь 30.03.2017 10:19

Импорт грузовых автомобилей в Азербайджан в январе увеличился на 58%

Автобусы на общую сумму $66,3 тыс. импортированы в январе 2017 года в Азербайджан, что на 54,6% меньше по сравнению с показателем января прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

Согласно данным статистики, за отчетный месяц в республику было импортировано 3 автобуса (спад на 40%).

Кроме того, в январе 2017 года в Азербайджан ввезен 41 грузовой автомобиль (рост на 57,7%) на общую сумму $716,3 тыс. (рост в 2,5 раза).

Импорт в страну легковых автомобилей за январь составил 420 единиц, что на 4,7% больше, чем в январе 2016 года.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АВТОБУСЫ, ИМПОРТ, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]