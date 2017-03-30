Импорт грузовых автомобилей в Азербайджан в январе увеличился на 58%

Автобусы на общую сумму $66,3 тыс. импортированы в январе 2017 года в Азербайджан, что на 54,6% меньше по сравнению с показателем января прошлого года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомстате.

Согласно данным статистики, за отчетный месяц в республику было импортировано 3 автобуса (спад на 40%).

Кроме того, в январе 2017 года в Азербайджан ввезен 41 грузовой автомобиль (рост на 57,7%) на общую сумму $716,3 тыс. (рост в 2,5 раза).

Импорт в страну легковых автомобилей за январь составил 420 единиц, что на 4,7% больше, чем в январе 2016 года.

Н.Аббасова