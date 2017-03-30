Доллар продолжает подъем на заявлениях глав ФРБ Бостона и Сан-Франциско

Доллар продолжает подъем в ходе торгов в четверг на фоне заявлений сразу двух руководителей Федеральной резервной системы (ФРС) о возможности более быстрого повышения процентных ставок в США, чем предполагает официальный прогноз.

Евро к 9:12 МСК 30 марта стоил $1,0756 по сравнению с $1,0766 на закрытие североамериканского рынка в среду. За предыдущую сессию доллар укрепился на 0,4% в этой паре.

Курс доллара к иене составил 111,18 иены против 111,04 иены/$1 по итогам предыдущей сессии. Евро в паре с японской нацвалютой стабилен - 119,57 иены против 119,55.

ФРС должна быть готова в случае необходимости поднять ставки в общей сложности четыре раза в 2017 году, чтобы не допустить перегрева экономики США, заявил президент Федерального резервного банка Бостона Эрик Розенгрен, выступивший в Экономическом клубе Бостона.

Его коллега из Сан-Франциско Джон Уильямс на мероприятии в Forecasters Club в Нью-Йорке заявил, что не исключает более трех повышений в этом году.

Официальный мартовский прогноз членов ФРС предполагает три повышения ставок в 2017 году (одно из которых уже было предпринято в марте) - на 25 базисных пунктов в каждом случае.

Рынок равным образом - около 34% в каждом варианте - оценивает вероятность того, что к концу текущего года базовая ставка будет находиться в диапазоне от 1% до 1,25%, что означает еще 2 повышения с текущего уровня, и от 1,25% до 1,5% (еще 3 повышения).