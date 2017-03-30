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Регион 30.03.2017 11:29

Российские военные отслеживают учения ВМС Турции в Чёрном море

Технические средства разведки Черноморского флота задействованы в наблюдении за широкомасштабными учениями "Дениз Йилдизи" Военно-морских сил (ВМС) Турции, в которых участвуют свыше 25 кораблей и подводных лодок, сообщил в четверг "Интерфаксу-АВН" военно-дипломатический источник.

"Черноморский флот ведет наблюдение за начавшимися в понедельник широкомасштабными учениями турецких ВМС с использованием технических средств разведки", - сказал собеседник агентства.

По его данным, на этот раз в ежегодных плановых учениях ВМС Турции задействованы, в частности, 10 ракетных фрегатов, четыре подводных лодки, три корвета, не менее шести ракетных катеров.

"Планируется, что в ходе учений впервые в практике ВМС Турции будут выполнены пуски противокорабельных ракет "Гарпун" "блок 2" по наземным целям", - отметил источник.

Ожидается, что в ходе учений турецкие корабли выполнят заходы в Варну (Болгария), Констанцу (Румыния), Одессу (Украина), Новороссийск (Россия) и Батуми (Грузия).

Учения ВМС Турции "Дениз Йилдизи" в Чёрном море завершатся 7 апреля.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, УЧЕНИЯ, СЛЕЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]