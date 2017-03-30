Глава МИД Эстонии выступил за усиление сил НАТО в Прибалтике

Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер (Sven Mikser) высказался за усиление сил сдерживания НАТО в Балтии и укрепление трансатлантического сотрудничества.

"Присутствие союзников в нашем регионе подает четкий сигнал о единстве и солидарности НАТО. Сейчас важно еще основательнее укрепить способность сдерживания НАТО на суше, в море, в воздухе и в киберпространстве", - заявил он в Вашингтоне на встрече глав МИД государств Балтии с советником по безопасности президента США Гербертом Макмастером.

Как сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе МИД Эстонии, особо С.Миксер выделил важность сотрудничества в области кибер-обороны.

По его словам, "кибербезопасность - важное измерение конфликтов в наше время, Эстония готова к еще более тесному сотрудничеству в этой сфере с США и другими союзниками".

Он высказался за продолжение совместного вклада Европы и США в решение украинского кризиса. "Мы должны действовать вместе, чтобы суверенитет и территориальная целостность Украины были восстановлены", - сказал С.Миксер.

Главы МИД государств Балтии поблагодарили США за вклад в безопасность региона и заявили о своем серьезном отношении обязательствам по расходам на оборону.

На встрече с председателем комитета по вооруженным силам палаты представителей США Маком Торнберри (Mac Thornberry), они обсудили инициативу США по усилению усиления европейского сдерживания, киберугрозы и повышение эффективности борьбы с терроризмом.

Главы МИД также приняли участие в круглом столе Heritage Foundation с сотрудниками администрации США, на котором обсудили безопасность региона.