Белоруссия готова делиться с Туркменистаном опытом в самых различных отраслях - Лукашенко

Минск является надежной опорой и другом Ашхабада в центре Европы, заявил президент республики Александр Лукашенко в четверг на переговорах в Ашхабаде со своим туркменским коллегой Гурбангулы Бердымухамедовым в формате "один на один"

"Вы можете рассчитывать на Беларусь. Абсолютно уверен, что так будет поступать и руководство этой прекрасной земли во главе с его президентом, моим давнишним другом", - цитирует слова А.Лукашенко агентство БелТА.

Он подчеркнул, что Белоруссия готова делиться с Туркменистаном опытом в самых различных отраслях. "Мы сотрудничаем во многих сферах. Показателем всегда является товарооборот. За последние годы, буквально за пятилетку, мы достигли $300 млн в обороте товаров и услуг - это большие показатели. И мы потихоньку в этом плане прирастаем", - сказал А.Лукашенко.

"Мы нашли развязку многим вопросам в торговле в это непростое время. Думаю, в этом направлении продвигаясь, мы еще немало сделаем и в Беларуси, и на туркменской земле", - отметил президент.

А.Лукашенко высоко оценил развитие Ашхабада и Туркменистана в целом, подчеркнув особые успехи страны в сфере экономики. "Хорошо, что какую-то лепту в это внесли и белорусы, построив комбинат (Гарлыкский горно-обогатительный комбинат - ИФ).

"Открыть комбинат и начать работу - это только начало. Потом пойдут будни, нужно готовить людей, выходить на проектную мощность", - сказал А.Лукашенко.

Реализация проекта, по его словам, была непростым делом, однако белорусские и туркменские специалисты успешно завершили строительство.

"Завтра мы запустим в строй комбинат, который даст новое направление в развитии вашей прекрасной туркменской земли", - заявил белорусский лидер.

В свою очередь Г.Бердымухамедов отметил, что взаимодействие между двумя государствами развивается очень активно. "Самое главное - оно из года в год активизируется. Мы уверены, что выйдем на высокий уровень в вопросах нашего сотрудничества", - сказал он.

В ходе переговоров в расширенном формате Г.Бердымухамедов подчеркнул, что "Туркменистан всегда рассматривает Беларусь как важного политического партнера, так как мы свои идеи в политике осуществляем как в двустороннем формате, так и в международных организациях".

"Но самое главное - обе страны являются убежденными сторонниками поддержания и упрочнения всеобщего мира, укрепления стабильности и безопасности", - сказал Г.Бердымухамедов.

Белоруссия и Туркменистан, по его словам, привержены нормам международного права и сходятся во мнении, что все международные и внутренние конфликты должны решаться только мирными и политико-дипломатическими средствами.

Как сообщает государственное информагентство Туркменистана, туркмено-белорусские переговоры проходят в Дворцовом комплексе "Огузхан". По итогам переговоров будут подписаны двусторонние документы.

Ожидается, что затем главы государств примут участие в церемонии открытия нового здания посольства Белоруссии в Туркменистане.

На 31 марта намечена сдача в эксплуатацию Гарлыкского ГОК, который Г.Бердымухамедов и А.Лукашенко закладывали в конце 2009 года. Отправившись из Ашхабада в Лебапский велаят (область), президенты Туркменистана и Белоруссии лично дадут старт новому производству и ознакомятся с его технологическим процессом.

Строительство белорусскими специалистами под ключ Гарлыкского ГОК по добыче и переработке калийных солей стало наиболее масштабным двусторонним проектом. Контракт был заключен в 2010 году между ОАО "Белгорхимпром" и госконцерном "Туркменхимия". Планируется, что мощность комбината составит 1,4 млн т хлорида калия в год на базе Гарлыкского месторождения калийных солей в Лебапском велаяте Туркменистана.

Гарлыкское - одно из богатейших месторождений калийных солей, расположенных на территории Туркменистана. Все они находятся на юго-востоке страны. Общие запасы калийных руд этих месторождений предварительно оцениваются в 2,8 млрд тонн.

Дипломатические отношения между Белоруссией и Туркменистаном установлены 21 января 1993 года. Ашхабад и Минск заявляют, что двустороннее сотрудничество имеет стратегический характер.

А.Лукашенко ранее посещал Туркменистан в 2002, 2009, 2011, 2013 и 2015 годах. Г.Бердымухамедов приезжал в Белоруссию в 2010, 2012, 2014 и 2016 годах.