ЦБ Азербайджана на депозитном аукционе 31 марта планирует привлечь 200 млн манатов

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) проведет 31 марта 2017 года депозитный аукцион для банков с целью привлечь 200 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
"ЦБА 31 марта проведет депозитный аукцион, посредством которого рассчитывает привлечь 200 млн манатов сроком на 14 дней", - отметили в банке.
Процентный коридор по привлекаемым средствам установлен в 12,01%-14,99%.
Как сообщалось, ЦБА в июне 2016 года начал проведение депозитных аукционов.
Н.Аббасова
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