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Бизнес и законодательство 30.03.2017 12:14

Тарифы на хранение товаров в Азербайджане на временных и таможенных складах будут регулироваться государством

Тарифы на услуги в Азербайджане по хранению импортируемых и экспортируемых товаров на временных и таможенных складах, будут регулироваться со стороны государства, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в кабинете министров.

Согласно постановлению кабмина, соответствующие изменения внесены в "Список товаров (работ, услуг), тарифы на которые регулируются государством".

"Тарифы на услуги по хранению импортируемых и экспортируемых товаров (за исключением складов, находящихся в распоряжении таможенных органов), на временных и таможенных складах, будут определяться государством", - отмечается в постановлении .

Таким образом, общее число товаров (работ, услуг), тарифы на которые регулируются государство, составляет 43.

А.Азизов

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Тэги: ТАРИФЫ, ГОСУДАРСТВО, РЕГУЛИРОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]