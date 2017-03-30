Тарифы на хранение товаров в Азербайджане на временных и таможенных складах будут регулироваться государством

Тарифы на услуги в Азербайджане по хранению импортируемых и экспортируемых товаров на временных и таможенных складах, будут регулироваться со стороны государства, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в кабинете министров.

Согласно постановлению кабмина, соответствующие изменения внесены в "Список товаров (работ, услуг), тарифы на которые регулируются государством".

"Тарифы на услуги по хранению импортируемых и экспортируемых товаров (за исключением складов, находящихся в распоряжении таможенных органов), на временных и таможенных складах, будут определяться государством", - отмечается в постановлении .

Таким образом, общее число товаров (работ, услуг), тарифы на которые регулируются государство, составляет 43.

А.Азизов