Тарифы на хранение товаров в Азербайджане на временных и таможенных складах будут регулироваться государством

Тарифы на услуги в Азербайджане по хранению импортируемых и экспортируемых товаров на временных и таможенных складах, будут регулироваться со стороны государства, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в кабинете министров.
Согласно постановлению кабмина, соответствующие изменения внесены в "Список товаров (работ, услуг), тарифы на которые регулируются государством".
"Тарифы на услуги по хранению импортируемых и экспортируемых товаров (за исключением складов, находящихся в распоряжении таможенных органов), на временных и таможенных складах, будут определяться государством", - отмечается в постановлении .
Таким образом, общее число товаров (работ, услуг), тарифы на которые регулируются государство, составляет 43.
А.Азизов
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