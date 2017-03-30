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СНГ 30.03.2017 12:35

Лавров посетит Ташкент для участия во встрече глав МИД стран СНГ

Глава МИД РФ Сергей Лавров примет участие в заседании совета министров иностранных дел СНГ в Ташкенте 7 апреля, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг.

Она также сообщила, что в сентябре в Москве состоится заседание совета глав государств СНГ.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, СНГ, ТАШКЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]