Лавров посетит Ташкент для участия во встрече глав МИД стран СНГ

Глава МИД РФ Сергей Лавров примет участие в заседании совета министров иностранных дел СНГ в Ташкенте 7 апреля, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в четверг.

Она также сообщила, что в сентябре в Москве состоится заседание совета глав государств СНГ.