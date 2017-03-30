Молдавия хочет быть надежным партнером ЕС, намерена твердо реализовать Соглашение об ассоциации - премьер Филип

Премьер-министр Молдавии Павел Филип заявил в Брюсселе главе Евросовета Дональду Туску, что Кишинев хочет быть надежным партнером Евросоюза, сообщила "Интерфаксу" пресс-служба правительства.
"Мы хотим быть надежным партнером ЕС, в том числе в контексте подготовки к предстоящему в ноябре 2017 г. саммиту "Восточного партнерства". Мы будем реалистичными и конструктивными, чтобы обеспечить успех этого мероприятия", - сказал П.Филип на встрече с Д.Туском, которая прошла в четверг.
Согласно сообщению, на встрече обсуждались приоритеты внутренней и внешней политики Молдавии, успехи в осуществлении реформ и задачи на предстоящий период. П.Филип поздравил Д.Туска с его переизбранием на пост председателя Европейского совета. Премьер подчеркнул, что "Молдавия твердо намерена реализовать Соглашение об ассоциации Республики Молдавия - ЕС и выполнить взятые обязательства". Речь шла о Кодексе телевидения и радио и Законе о неподкупности, которые включены в "дорожную карту" и которые еще не выполнены.
"У нас уже есть ряд достижений в области реформ. Тем не менее, мы понимаем, что должны сделать больше. Обеспечение независимой судебной системы, борьба с коррупцией, улучшение делового климата и расследование банковского мошенничества являются приоритетными для нас", - отметил П.Филип.
Д.Туск приветствовал достигнутые результаты и решительность властей Молдавии быть упорными в процессе укрепления демократии и правового государства, что "является ключевым элементом в обеспечении достижения цели европейской интеграции Молдавии".
"У вас есть вся моя личная поддержка и поддержка ЕС в продвижении по пути реформ на благо граждан Молдавии", - заявил Д.Туск.
Тем временем, ранее президент Молдавии Игорь Додон раскритиковал Соглашение об ассоциации с ЕС. Кроме того, он допустил вероятность того, что оно может быть денонсировано.
В минувшую среду официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини заявила, что в Европейском союзе ожидают, что обязательства, вытекающие из соглашения об ассоциации ЕС-Молдавия, особенно, что касается зоны свободной торговли, будут полностью выполняться молдавской стороной.
Представитель Ф.Могерини ушла от прямого ответа на вопрос, совместимо ли участие в соглашении об ассоциации с ЕС с участием в ЕврАзЭС, дискуссия о чем оказалась в центре конфликта президента и премьер-министра Молдавии.
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