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Дальнее зарубежье 30.03.2017 13:02

Генсек ООН прибыл в Багдад для изучения гуманитарной ситуации в Ираке

Генсек ООН Антониу Гутерриш прибыл в четверг в Багдад, чтобы изучить гуманитарную ситуацию в Ираке.

"Только что приехал в Ирак, чтобы на месте сосредоточить внимание на катастрофической гуманитарной ситуации. Защита мирных жителей должна быть приоритетом", - написал А.Гуттериш в своем "Твиттере".

Ранее иракские власти заявили, что в течение марта в Мосуле в результате авиаударов погибло большое число мирных жителей.

Осенью прошлого года иракская армия приступила к операции, главная цель которой - освобождение Мосула от боевиков "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в России террористическая организация). Восточную часть города иракским военным удалось полностью очистить от террористов в январе.

В конце февраля правительственные войска Ирака начали наступление, нацеленное на освобождение западной части Мосула. Согласно данным иракских властей, с начала операции эту часть города покинули более 200 тыс. человек.

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Тэги: ИРАК, ООН, ГЕНСЕК, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]