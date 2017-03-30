Генсек ООН прибыл в Багдад для изучения гуманитарной ситуации в Ираке

Генсек ООН Антониу Гутерриш прибыл в четверг в Багдад, чтобы изучить гуманитарную ситуацию в Ираке.
"Только что приехал в Ирак, чтобы на месте сосредоточить внимание на катастрофической гуманитарной ситуации. Защита мирных жителей должна быть приоритетом", - написал А.Гуттериш в своем "Твиттере".
Ранее иракские власти заявили, что в течение марта в Мосуле в результате авиаударов погибло большое число мирных жителей.
Осенью прошлого года иракская армия приступила к операции, главная цель которой - освобождение Мосула от боевиков "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в России террористическая организация). Восточную часть города иракским военным удалось полностью очистить от террористов в январе.
В конце февраля правительственные войска Ирака начали наступление, нацеленное на освобождение западной части Мосула. Согласно данным иракских властей, с начала операции эту часть города покинули более 200 тыс. человек.
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