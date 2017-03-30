Азербайджан с апреля вводит пошлины на экспорт изделий из древесины

Кабинет министров утвердил ставки таможенных пошлин при экспорте пиломатериалов, связки дров, веток, сучьев или аналогичных форм топливной древесины, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в кабмине.
В частности, таможенная пошлина при экспорте такой продукции составляет $1 тыс. за кубометр.
Соответствующее решение было принято с учетом согласованного предложения Государственного таможенного комитета, министерств экономики, финансов и экологии и природных ресурсов.
Согласно решению кабмина, экспортные таможенные пошлины на данные виды древесной продукции будут применяться с 26 апреля 2017 года.
Полный список древесной продукции, которая будет облагаться экспортной пошлиной, приведен по ссылке http://www.cabmin.gov.az/?/az/pressreliz/view/2306/.
Н.Аббасова
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