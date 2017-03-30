Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7238 EUR   1.8536 RUR   0.0304 GBR   2.1441 TRY   0.4726

Цена на нефть

    $/bbl WTI   49.51 Brent   52.42

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° Завтра 12° 1 Апр 10° 2 Апр

Бизнес и законодательство 30.03.2017 12:32

Азербайджан с апреля вводит пошлины на экспорт изделий из древесины

Кабинет министров утвердил ставки таможенных пошлин при экспорте пиломатериалов, связки дров, веток, сучьев или аналогичных форм топливной древесины, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в кабмине.

В частности, таможенная пошлина при экспорте такой продукции составляет $1 тыс. за кубометр.

Соответствующее решение было принято с учетом согласованного предложения Государственного таможенного комитета, министерств экономики, финансов и экологии и природных ресурсов.

Согласно решению кабмина, экспортные таможенные пошлины на данные виды древесной продукции будут применяться с 26 апреля 2017 года.

Полный список древесной продукции, которая будет облагаться экспортной пошлиной, приведен по ссылке http://www.cabmin.gov.az/?/az/pressreliz/view/2306/.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ДРЕВЕСИНА, ЭКСПОРТ, ПОШЛИНЫ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]