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СНГ 30.03.2017 13:15

В Москве расценили требования главы МИД Франции об уходе Асада как шантаж

В Москве разочарованы заявлениями главы МИД Франции Жан-Марка Эро о необходимости ухода Башара Асада с поста президента Сирии, видят в них шантаж и угрозу переговорному процессу.

"Мы считаем, что это уже переходит грань пропаганды, это можно квалифицировать, как прямое подстрекательство. Обратили внимание в этом контексте на выступление министра иностранных дел Франции господина Эро", - сказала М.Захарова на брифинге в четверг.

По её словам, министр допустил "абсолютно неуместные и деструктивные заявления".

"Парадоксально выглядит позиция, в соответствии с которой уход законного президента государства-члена ООН (президента Сирии Б.Асада) объявляется условием оказания помощи населению этой страны", - подчеркнула она, назвав это "шантажом".

"В целом продолжающиеся разговоры на тему "Асад должен уйти" полностью противоречат нашим общим, хочу сделать на этом акцент, не российским, а нашим общим убеждениям о том, что именно сирийцы должны определять своё будущее", - сказала представитель МИД РФ.

Она подвернула, что "это подрывает попытки продвижения по пути межсирийскмх переговоров"

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Тэги: РОССИЯ, МИД, ФРАНЦИЯ, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]