Тиллерсон обсудит с Эрдоганом и главой МИД Турции борьбу с ИГ и экстрадицию Гюлена из США

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в четверг проведет в Анкаре встречи с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой МИД Мевлютом Чавушоглу, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Ожидается, что основными темами встреч станут проблема борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и вопрос об экстрадиции из США оппозиционного исламского проводника Фетхуллаха Гюлена,

Президент Турции обвинил Ф.Гюллена и его сторонников в организации попытки госпереворота летом 2016 года.

Кроме того, Турция призывает США активизировать совместную борьбу по освобождению сирийской Ракки от ИГ и исключить из этой операции курдские военизированные отряды.

При этом М.Чавушоглу заявил, что Турция также поднимет вопрос об аресте в США заместителя генерального директора одного из крупнейших турецких банков Halkbank Мехмета Хакана Атиллы. Ранее на этой неделе он прибыл в Нью-Йорк, где был арестован по обвинению в попытке нарушения санкций США в отношении Ирана.