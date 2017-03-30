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Регион 30.03.2017 13:27

Тиллерсон обсудит с Эрдоганом и главой МИД Турции борьбу с ИГ и экстрадицию Гюлена из США

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в четверг проведет в Анкаре встречи с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и главой МИД Мевлютом Чавушоглу, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Ожидается, что основными темами встреч станут проблема борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) и вопрос об экстрадиции из США оппозиционного исламского проводника Фетхуллаха Гюлена,

Президент Турции обвинил Ф.Гюллена и его сторонников в организации попытки госпереворота летом 2016 года.

Кроме того, Турция призывает США активизировать совместную борьбу по освобождению сирийской Ракки от ИГ и исключить из этой операции курдские военизированные отряды.

При этом М.Чавушоглу заявил, что Турция также поднимет вопрос об аресте в США заместителя генерального директора одного из крупнейших турецких банков Halkbank Мехмета Хакана Атиллы. Ранее на этой неделе он прибыл в Нью-Йорк, где был арестован по обвинению в попытке нарушения санкций США в отношении Ирана.

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Тэги: США, ТУРЦИЯ, ТИЛЛЕРСОН, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]