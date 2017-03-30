Информация о встрече глав МИД Армении и Азербайджана в Москве пока не подтверждается

В МИД РФ не подтвердили информацию о якобы предстоящей встрече в Москве министров иностранных дел Армении и Азербайджана.

"Информации о том, что в ближайшее время в Москве должна пройти встреча глав внешнеполитических ведомств Армении и Азербайджана, у меня пока нет", - сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос журналистов в четверг в Москве.

По словам М.Захаровой, она поделится такой информацией в случае получения. "Но на данном этапе она у нас никаким образом не обозначена", - отметила М.Захарова.

Касаясь позиции Москвы по урегулированию нагорнокарабахского конфликта на данном этапе, представитель МИД РФ заявила, что сможет изложить ее после сбора соответствующей информации.

"Я возьму этот вопрос на проработку, дам развернутую нашу позицию по оценке процесса нагорнокарабахского урегулирования, чтобы сейчас не отделаться двумя-тремя общими фразами, и сделаю комплексный материал, который представлю на следующем брифинге", - сказала М.Захарова.

Журналисты просили ее прокомментировать ситуацию вокруг карабахского урегулирования в связи с годовщиной резкого обострения ситуации в зоне конфликта, которое произошло в апреле 2016 года.

Сопредседатель Минской группы ОБСЕ Ричард Хогланд на пресс-конференции в Ереване в минувший понедельник заявил, что главы МИД Армении и Азербайджана в рамках подготовки встречи президентов двух республик по вопросу карабахского урегулирования проведут переговоры в Москве.

"Ведется определенная работа по созданию соответствующих условий для встречи президентов Армении и Азербайджана. В ближайшем будущем, не спустя месяцы, а очень скоро главы МИД встретятся в Москве для организации встречи президентов", - сказал он.

В настоящее время переговорный процесс идет при посредничестве Минской группы ОБСЕ, созданной в 1992 году для поиска путей мирного урегулирования нагорнокарабахского конфликта. В нее входят Азербайджан, Армения, Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция. Сопредседателями группы являются Россия, Франция и США.